بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها في طهران

لندن / 14 اذار / مارس / ارنا – اعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاربعاء عن تعيين 'راب ماكر' بديلا عن 'نيكولاس هابتون'، ليكون سفيرا جديدا للمملكة المتحدة في طهران وذلك بدء من شهر ابريل القادم.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال وزير الخارجية البريطاني 'بوريس جانسون' ان ايران تضطلع بدور هام في منطقة الشرق الاوسط؛ مضيفا بالقول 'كما اوضحت خلال زيارتي الي طهران في ديسمبر الماضي، ان الامر الهام هو بان تتابع اجراءاتها في مسار بناء'؛ علي حد تعبيره.
واردف جانسون، قائلا ان الاتفاق النووي الذي جري التوقيع عليه خلال العام 2015 شكل انجازا عظيما.
وفيما اشار الي بعض الخلافات بين البلدين بما فيها موضوع حاملي الجنسية المزدوجة، اعرب وزير الخارجية البريطاني عن امله بان تتوفر الظريف خلال فترة السفير الجديد لحل هذه القضية.
من جانبه، وصف السفير البريطاني الجديد (راب ماكر) التعامل بين لندن وطهران بانه في غاية الاهمية؛ متطلعا الي تعزيز العلاقات الثنائية عبر التعاون مع الحكومة الايرانية، والشركاء الدوليين في الاتفاق النووي.
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بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها في طهران

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