ایران وسنغافورة تؤكدان علي التعاون فی مجال مكافحة الارهاب

جاء ذلك خلال اللقاء بین وزیر الداخلیة، رئیس لجنة مكافحة المخدرات فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة 'عبد الرضا رحمانی فضلی' الیوم الاربعاء مع نظیره السنغافوری، وذلك علي هامش المؤتمر الاممی الذی عقد بفیینا حول موضوع مكافحة المخدرات.

واشار رحمانی فضلی الي ان وضعیة انتاج المخدرات فی افغانستان مثیر للقلق وقد ارتفع فی سابقة من نوعه لیبلغ الـ 9 الاف طن حالیا.

واردف قائلا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تحمّلت نفقات كبیرة فی مجال التصدی لعملیات ترانزیت المخدرات التی تنطلق من افغانستان.

ولفت الي انه وفقا لتقریر مكتب الامم المتحدة المعنی بمكافحة المخدرات والجریمة (UNDC) فإن 30 بالمئة من اجمالی عملیات ضبط ومصادرة مادة الهیروئین المخدرة فی العالم تحققت بفضل جهود المؤسسات الایرانیة المعنیة بالتصدی لظاهرة المخدرات.

ولفت الي ان ایران قدمت فی سبیل مكافحة المخدرات الدولیة نحو 3 الاف و800 شهید، بالاضافة الي 12 الف معاق.

ونوه رحمانی فضلی بالانجازات التی حققتها الجمهوریة الاسلامیة فی هذا الاطار، قائلا ان العام 2017 تمكنت خلاله الجمهوریة الاسلامیة من ضبط المخدرات بكمیة تصل لنحو 785 طنا وبما یشمل 24 طنا من مادة الهیروئین.

واقترح وزیر الداخلیة الایرانی علي نظیره السنغافوری بإعداد خارطة طریق بهدف التعاون الثنائی فی مجال مكافحة المخدرات؛ كما قرّر الجانبان علي اعداد وتوقیع مذكرات تفاهم فی هذا الاطار وتوظیف القنوات الدبلوماسیة لمتابعتها.

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