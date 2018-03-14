وزير الخارجية اللبناني السابق: الغرب لا يريد أن يري ايران دولة قوية مستقلة

واضاف في حديث خاص لمراسل 'ارنا' في بيروت ما تقوم به ايران هو التنسيق الكامل مع الدول الوطنية في المنطقة من أجل مواجهة الإرهاب الذي يهدد المنطقة كلها.

واعتبر عدنان منصور أن استراتيجية محور المقاومة، هي الاستقلال الحقيقي وامتلاك القرار السيادي المستقل للمنطقة، والخروج من محور الهيمنة والتسلط والاستغلال.

وفيما يلي المقابلة كاملة:

*ارنا: هل استطاع محور المقاومة إزالة خطر الإرهاب خاصة داعش؟

**منصور: لانستطيع القول أن محور المقاومة آزال الإرهاب بالكامل، هذا الإرهاب متجذر، ولكن نستطيع القول أن محور المقاومة استطاع أن يفشل ويجهض المشروع الذي حضره الخارج لهذه المنطقة واستطاع ان يقضي علي جزء كبير من فصائل الإرهاب، لأن الإرهاب لايمكن القضاء عليه بين ليلة و ضحاها، يعني خلال فترة قصيرة. وكما قلت أن هذا الإرهاب متجذر وله تواجد في اكثر من مكان واكثر من منطقة، ولكن ماحققه محور المقاومة خلال السنوات القليلة الماضية استطاع فعلاً أن يحبط هذا المشروع وأن يقضي عليه. أين هي الدولة الداعشية في العراق؟ انتهت وفي سوريا. داعش قضي عليه في العراق وفي سوريا. ولكن لانستطيع أن نقول أنه قضي عليه مئة في المئة. هناك عناصر إرهابية أخري مثل النصرة وفصائل مسلحة أخري تنسق و تتعاون مع الفصائل الإرهابية الأخري. لذلك أمام محور المقاومة المزيد من الوقت لأجل القضاء بشكل كامل علي كل الخلايا النائمة والخلايا المتحركة، وأيضاً كل الفصائل التي لاتزال حتي الان تتلقي الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي والمالي من قوي اقليمية في المنطقة وأيضاً من الخارج.

*ارنا: برأيكم ماهي التحديات التي تهدد هذا المحور؟

**منصور: التحديات كبيرة علي اعتبار ان هذا المحور، محور المقاومة له استراتيجية، استراتيجية هي الاستقلال الحقيقي وامتلاك القرار السيادي المستقل لهذه المنطقة، والخروج من محور الهيمنة والتسلط والاستغلال. اذاً هناك صراع موجود ما بين محور المقاومة ومحور آخر متمثل بالغرب مع الكيان الصهيوني وأيضاً هناك حلفاء لهذا الغرب و الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، هذا الصراع سيظل مستمرا ولايمكن الا ان يتحقق لمحور المقاومة فعلاً الاستقلال الحقيقي ان يتحقق لهذه المنطقة التحرر الكامل من النفوذ الخارجي، لأن محور المقاومة هو في صراع الدائم مع الكيان الصهيوني. لايمكن لهذا المحور ان يقبل بهذا الكيان، خاصة وأنه كيان مغتصب، اغتصب الارض وشرّد الشعب، وأي حل لايمكن ان يتم دون ان نعيد الحقوق للشعب الفلسطيني وايضا اعادة الارض المحتلة ان كانت في سوريا ام في اجزاء من لبنان، ام في فلسطين، لانستطيع ان نقول أن الصراع انتهي او المواجهة انتهت لا ابداً، طالما أن هناك كيان صهيوني هذا يعني أن المنطقة لن تنعم بالاستقلال ولن تنعم بالاستقرار ولن تنعم بالأمان. الكيان الصهيوني هو كيان مهدد يمارس اعتداءاته في اكثر من اتجاه يمارس اعتداءاته مثلاً لنأخذ لبنان اعتداءاته المتكررة يومياً براً وبحراً وجواً. لذلك هذا المحور يجب ان يستمر في أداء عمله، قدره ان يواجه هذا المشروع الغربي الصهيوني وأيضاً حلفاء هذا المشروع في المنطقة العربية.

*ارنا: وما هي الفرص أمام محور المقاومة؟

**منصور: طبعاً هذا المحور لديه الامكانات الكبيرة، الشعوب العربية والاسلامية بكل تأكيد لايمكن ان تقبل بهذا الوجود الصهيوني الذي يمارس اعتداءاته كل يوم سياسة الاذلال بحق الشعب الفلسطيني، قضم الأرض، وتهويد الارض الفلسطينية وطرد سكان من أراضيهم، هذا أمر لايمكن ان تسكت عنه شعوب المنطقة. لذلك محور المقاومة جاء رداً علي هذا الوضع الذي لايمكن ان تقبل به شعوب المنطقة الحرة رداً علي وجود الفصائل الإرهابية التي تدمر في المنطقة والتي تريد تفتيت المنطقة، وخلق كيانات عرقية وطائفية ودينية ومذهبية وقومية، هذا أمر لايمكن ان يقبل به محور المقاومة.

*ارنا: لماذا محور المقاومة لايمكن ان يقبل تمزيق المنطقة؟

**منصور: نحن في المنطقة إن كان في لبنان او في سوريا او في العراق او في ايران او في تركيا هناك قوميات عديدة يعني أعراق وأجناس وأديان وطوائف، هذه كلها تعيش بجانب بعضها البعض. لايمكن اليوم تمزيق النسيج الوطني لهذه الدول. الغرب واسرائيل بما فيهم الفصائل الارهابية المسلحة تريد تفتيت هذه الاوطان، تريد ان تخلق كيانات طائفية وكيانات قومية وكيانات مناطقية وكيانات انعزالية، هذا لايمكن ان يمر. لذلك المواجهة مستمرة من أجل القضاء بالكامل علي هذا المشروع الذي يهدد نسيج شعوب المنطقة و ايضا يهدد سيادة ووحدة وأرض هذه المنطقة.

*ارنا: لماذا لا يصح انشاء كيانات قومية او مذهبية؟ يعتقد البعض أن انشاء كيانات علي أسس قومية ومذهبية يساعد بتخفيف التصعيد بالمنطقة؟

**منصور: اليوم نحن لانعيش في عصر القبائل والعشائر، في القرون الماضية كانت هناك ممالك و امارات صغيرة، ولكن هذا الواقع لاينطبق اليوم علي مانحن عليه في القرن ال21 . الأمم تبحث عن مناطق كبيرة، والدول بحاجة الي الوحدة وليس بحاجة الي التجزئة. اذا كنا نريد ان نقول أن كل طائفة تريد ان تستقل، ما الذي يبقي من هذه الدول، ما الذي يبقي من هذه الاوطان؟ الدول تضم كافة الاطياف، نأخذ ايران علي سبيل المثال، ايران فيها الكثير من القوميات ومن الطوائف ومن الاديان وهم يعيشون بجانب بعضهم البعض، طالما أن هناك قانون مشترك يطبق علي الجميع، وطالما أن هناك عدالة تطبق علي الجميع، وحرية تطبق علي الجميع. اذاً ما الداعي للانقسام؟

نحن اليوم في عصر القوة وفي عصر الدول الكبري وليس في عصر التجزئة. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً هناك العديد من القوميات والأديان والطوائف والأحزاب السياسية وكل ما في هذا العالم موجود في الولايات المتحدة، لماذا لايتحدثون عن انفصال أوغير ذلك؟ الكل يعيش في ظل قانون، الكلام نفسه ينطبق علي دول تحتضن قوميات مثل فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا. الغرب لايريد لنا دول قوية. الغرب و معه اسرائيل بالذات، لايريدون ان يروا ايران دولة كبيرة متماسكة متحدة ولا يريدون ان يروا تركيا دولة واحدة متماسكة متحدة ولايريدون للعراق ولسوريا ايضا ولكل دول المنطقة. لذلك هم يبثون دائما النعرات و يعملون علي الوتر الطائفي والوتر الديني و الوتر القومي والوتر المذهبي والوتر الثقافي، لماذا ؟ ليدفعوا بجماعات للمطالبة بالانفصال تحت شعارات كاذبة، الحرية والاستقلال والديموقراطية، هذا كلام لا أساس له من الصحة.

*ارنا: برأيكم كيف تنال القوميات و الاقليات حقوقها؟

**منصور: عندما نكون داخل اطار دولة علينا ان نتحرك من خلال هذه الدولة، اذا كان هناك من مطالب فليطالبون بها، واذا كان هناك من تطلعات بالامكان العمل عن طريق السياسة، عن طريق الانتخابات، عن طريق الحراك السياسي لتحقيق هذه المبادئ، ولكن ان تقوم مجموعة في أي وقت وتريد أن تستقل وتنعزل، فهذا يعني أننا نعود الي عصر القرون الوسطي وإلي الزمن البعيد حيث لكل مدينة مملكتها او لكل قرية ميرها.

*ارنا: تُتهم ايران بالسيطرة علي المنطقة عبر حضورها في سوريا والعراق ومناطق أخري، ما صحة هذا الاتهام؟

**منصور: هذا الاتهام ليس صحيحاً, عنما تأتي الولايات المتحدة عن بُعد احدي عشر ألف كيلومتر وتتدخل في منطقة الشرق الأوسط، هذا يحق لها وتعتبر أن ما تفعله يهم الأمن القومي الأمريكي، وايران علي حدودها كان هناك ارهاب وفصائل ارهابية ، هل تقف ايران مكتوفة الأيدي أو يقف العراق أو تقف سوريا أو يقف لبنان، علي حدود لبنان كان هناك قوة ارهابية وأيضاً في سوريا و العراق، والارهاب ضرب ايران أكثر من مرة، ووجدنا في الآونة الأخيرة كيف أن الارهاب ضرب ايران، هل ايران تقف مكتوفة الأيدي!؟ أبداً، لذلك لا بد من أن تتعاون مع دول المنطقة ، مع دول المنطقة التي تحارب فعلاً الارهاب والتي تقاوم سياسة الاستبداد وسياسة الهيمنة والتسلط. بكل تأكيد الغرب لا يروق له هذا، لا يقبل أن يري ايران متواجدة علي الساحة المشرقية، لأن ايران علي الساحة المشرقية هي قوة ليس فقط لها، وإنما قوة للأخرين. عندما تحصن ايران نفسها تجاه الارهاب ، فهي أيضاً تحصن دول المنطقة تجاه الارهاب، وما تقوم به ايران التنسيق الكامل وبطلب من دول المنطقة ان في العراق أو في سوريا, هو التنسيق الكامل مع هذه الدول الوطنية من أجل مواجهة هذا الارهاب الذي يهدد المنطقة كلها.

*ارنا: كيف تقيمون دور ايران في مكافحة الارهاب؟

**منصور: لا شك بأن مساهمة ايران كانت كبيرة، وعلينا أن نقول بكل جرأة وبكل صراحة أن الدور الايراني كان دوراً فاعلاً ولم يكن دوراً نظرياً بمعني تأييد معنوي فقط،أبداً، ايران قدمت شهداء، ايران قدمت المال والسلاح، ايران تواجدت عي الأرض وحاربت الارهاب بكل قوة ،لأن الأمن القومي الايراني لا ينحصر فقط داخل ايران، بل هو مرتبط بالأمن القومي للمنطقة ككل،أي شيء يهدد المنطقة يهدد ايران، وأي شيء يعزز من قوة هذه المنطقة يعزز قوة ايران ، لذلك لا يمكن أن نفصل ايران أو نفصل العراق أو سوريا عن المنطقة،ونحن قلناها مراراً أن الارهاب الذي يهدد دولة من دول المنطقة فيهدد المنطقة لها بدون استثناء، لذلك كان تواجد ايران عي الساحة المشرقية، لأن المعركة واحدة، لأن التهديد والخطر واحد، ولأن التحدي واحد.

*ارنا: اشتدت في الأشهر الأخيرة الضغوط الغربية والأمريكية علي ايران بشأن قوتها الصاروخية، هل يرتبط هذا الضغط بالانتصارات الايرانية؟

**منصور: ما يقوم به الغرب تجاه ايران ليس جديداً. منذ العام 79 عند قيام الثورة الايرانية ،والغرب يتعاطي بشكل عدائي تجاه ايران. الغرب لا يقبل بنظام اسلامي في ايران، لا يقبل بايران أن تكون دولة خارج الهيمنة الغربية خارج هيمنته، ولا يريد أن يري ايران دولة مسقلة صاحبة قرار سيادي قرار مستقل اقتصادي وسياسي وعسكري وغيرذلك ولا يريد، في كل مرة العقوبات كانت تفرض علي ايران من عام 79 ولم تتوقف من قل الولايات المتحدة الأمريكية ،وأصبح هناك عقوبات دولية فيما يتعلق بالملف النووي الايراني. بعد ما حُل الملف النووي الايراني ، كيف ممكن أن يسكتوا عن ايران ، الولايات المتحدة لا تريد ، في كل مرة تغلق ملف تبحث عن ملف أخر. لذلك كتبت في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق النووي في إحدي الصحف اللبنانية قلت هناك ملف أخر ينتظر ايران وهو ملف الصواريخ، في اليوم التالي كتبت لماذا؟ لأن الغرب لا يريد أن يري ايران دولة قوية دولة مستقلة، لذلك هم يريدون ان يبقوا ايران تحت الحصار تحت العقوبات، طالما أنها علي سياستها المستقلة وعلي سياستها الداعمة لمحور المقاومة وسياستها الرافضة لسياسات الهيمنة الغربية. اليوم الملف الصاروخي عندما يتحدث الغرب عن الصواريخ الايرانية لماذا لا يتحدث عن الصواريخ الاسرائيلية، لماذا لا يتحدث عن الترسانة النووية الاسرائيلية، الغرب لا يري إلا بعينٍ واحدة. الغرب تعسفي وظالم، ولا يعرف ما يعني الحياد، وهو غير موضوعي، سياساته شرسة تجاه هذه المنطقة ليس الآن وإنما من عقود ومن قرون طويلة. لذلك الولايات المتحدة اليوم والغرب يريدون ان يحركوا من جديد الملف الصاروخي عبر اعادة النظر بالملف النووي الايراني لأنه عبر الملف النووي الايراني فيما لو قبلت طهران بإعادة صياغته من جديد لا بد من ان يتطرقوا أيضاً للأسلحة الصاروخية وهذا ما لا تقبل به ايران.

انتهي**2054** 2344

