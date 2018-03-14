واعظي : زيارة روحاني الي باكو فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين

وفي لقائه اليوم الاربعاء وزير الاقتصاد الآذربيجاني 'شاهين مصطفي اوف'، قال واعظي انه منذ السنوات الاربعة الماضية ومن خلال الاتفاق بين رئيسي البلدين ايران وآذربيجان فقد تم ارساء اسس رصينة في سياق التنمية المتنامية بين طهران وباكو.

وتابع القول ان، الجمهورية الاسلامية الايرانية، وجمهورية اذربيجان تجمع بينهما مساحات مشتركة ويزخر البلدان بطاقات كبيرة؛ لافتا الي توفّر اواصر التعاون الوثيقة، وبما يصب في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفيما نوّه الي الرؤي الايجابية والبناءة علي صعيد تنفيذ المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات المختلفة في كلا البلدين، قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية : نحن مصمّمون علي توظيف كافة الطاقات لدينا في سياق تنمية شاملة للعلاقات بين طهران وباكو.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء اليوم مع وزير الاقتصاد الاذربيجاني، تطرق واعظي الي الظروف الراهنة لاسيما الفوضي والتطرف في المنطقة؛ مؤكدا علي اهمية اللقاءات والتشاورات بين رئيسي الجمهورية الايراني والاذربيجاني وذلك في ضوء جهود البلدين الهادفة الي ارساء الاستقرار والهدوء ورفض التطرف والحرب والنزاعات والاعتداءات.

ونوه المسؤول الايراني بمبادرة رئيس جمهورية اذربيجان حول اقامة اجتماع ثلاثي بين ايران وروسيا واذربيجان؛ مؤكدا انها تمثل جانبا من التعاون الاقليمي والتقارب بين الدول الثلاث وصولا الي الاهداف السياسية والاقتصادية المنشودة.

الي ذلك، اعرب وزير الاقتصاد الاذربيجاني عن ارتياحه للعلاقات المتنامية القائمة بين البلدين.

واشار مصطفي اوف الي زيارة وفد اذربيجاني رفيع لطهران بهدف التنسيق واعداد برنامج زيارة رئيس الجمهورية الايراني حجة الاسلام حسن روحاني القادمة الي باكو؛ مصرحا ان جمهورية اذربيجان تعتبر هذه الزيارة بانها تفتح صفحة جديدة في مجال العلاقات بين البلدين و'نحن مصمّمون علي توقيع وتنفيذ مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة كبيرة خلال هذه الزيارة، وبما يصب في تطوير الطاقات الاقتصادية في ايران واذربيجان اكثر من ذي قبل.

انتهي ** ح ع

