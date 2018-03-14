سماحة آية الله نوري همداني:

البصيرة والتعقل أهم عنصرين نتسلح بهما عند مواجهة مؤامرات الأعداء

قم/14آذار/مارس - إرنا – قال سماحة آية الله حسين نوري همداني من مراجع التقليد في ايران: إنّ الأعداء يمزجون بين الحق والباطل واصفاً البصيرة والتعقل أهم عنصرين يتسلح بهما المسلم عند مواجهة فتن ومؤامرات الأعداء.

وإعتبر سماحته اليوم الاربعاء خلال محاضرة له في مادة خارج اُصول الفقه في مسجد أعظم في مدينة قم بأنّ الصواريخ والعتاد العسكري هي الوسيلة لمواجهة الأعداء في ساحات القتال إلّا أنّ الحرب الناعمة تفرض علينا التسلح بالبصيرة والتعقل والوعي منبّهاً إلي أنّ العدو لايشنّ دائماً حرباً إعتيادية بل يقوم بدل ذلك بخلق الفتن والتخطيط للنفوذ في الحوزات العلمية التي يوليها الناس إحتراماً بالغاً.
وفي تصريح لسماحته عن الهجوم علي السفارة الايرانية في لندن وصف آية الله نوري همداني هذه العملية هدية منحتها بريطانيا لمن ينسب نفسه للمذهب الشيعي بهدف تضعيف الحوزات العلمية ومكانة المرجعية الدينية.
وطالب آية الله نوري همداني طلاب واساتذة الحوزة بالتحلي بالبصيرة الكاملة لصد الفتن وعدم السماح للعدو بالمضي في مؤامراته وخططه.
إنتهي** ع ج**2344



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اجتماعي

آية الله نوري الهمداني

التحلي بالبصيرة والتعقل

مواجهة فتن ومؤامرات الأعداء

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البصيرة والتعقل أهم عنصرين نتسلح بهما عند مواجهة مؤامرات الأعداء

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