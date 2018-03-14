قيادي مسيحي في الحشد الشعبي: إيران وقفت مع العراق في حربه ضد داعش

وقال الكلداني في تصريح خاص لمراسل (ارنا)، ان 'دور ايران كان واضحا وكبيرا في دعم العراق بمحاربة عصابات داعش الارهابية من خلال رفد القوات العراقية بالمستشارين الايرانيين وغيرها من الامور التي ساهمت بالقضاء علي داعش' .

واضاف الكلداني، انني 'تحدثت ايضا في جنيف عن وقوف ايران مع العراق في حرب داعش وبينت لهم بأنها قدمت وتقدم الكثير من التضحيات وهذا يدل علي غيرتهم حيث اننا خلال المعارك لم نشاهد اي أمريكي وقف مع العراق وإنما لاحظنا فقط الايرانيين وعلي رأسهم الحاج قاسم سليماني الذي ساهم ايضا بحماية اربيل من السقوط بيد داعش الإرهابي' .

وفيما يتعلق بالحشد الشعبي ومعاناته قال الكلداني، ان'الحشد الشعبي حافظ علي سيادة العراق ولولاه لكان داعش في بغداد' .

واشار الي معاناة عوائل الشهداء قائلا ان 'هذه الدماء يجب ان تقدس من خلال انصاف عوائل شهداء الحشد والجرحي' .

ولفت اننا 'شكلنا لجنة من حركة بابليون لمتابعة عوائل الشهداء حيث خصصنا لهم مبالغ شهرية وحققنا جزء بسيط من احتياجاتهم بالتي علي الحكومة أنصاف هذه الشريحة التي ضحت من اجل كرامة العراق' .

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