إهمال من جانب المؤسسات الدولية في مكافحة المخدرات

وأضاف وزير الداخلية الايراني علي هامش المؤتمر الحادي والستين لمكافحة المخدرات الذي أقامته منظمة الامم المتحدة في فيينا، وفي حديث له حول تسييس المساعدات الدولية للدول الرائدة في مكافحة وتهريب المخدرات، بأنه يتوجب علي منظمة الامم المتحدة ومكتب UNODC والدول ذات العضوية في هذه اللجنة مساعدة باقي الدول في مكافحتها لعمليات تهريب المخدرات وذلك عبر مدها بمساعدات تتمثل في توفير الكلاب البوليسية وأجهزة الأَشعة السينية والعون الأمني الاستخباري رافضاً تذرع البعض بالحظر المفروض ضد ايران في عدم تقديمهم العون لها معتبراً انتشار المخدرات خطراً يهدد جميع دول العالم.

كما أعرب الوزير الايراني عن رؤية بلده لموضوع مكافحة المخدرات وإلتزام ايران انسانياً ودينياً بضرورة هذه المكافحة، في حين أنّ باقي الأطراف أهملت واجباتها والتزاماتها حيال الموضوع مندداً بالتبعيض في تقسيم وتوفير المساعدات بين الدول في هذا المجال.

وفي هذا السياق أعلن وزير الداخلية الايراني عن توقيع قريب لمذكرة تفاهم بين ايران وسنغافورة في مجال مكافحة وتهريب المخدرات.

إنتهي** ع ج**2344

