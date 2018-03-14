ظريف: ترامب ليس في موقع يؤهله لتحديد مصير الاتفاق النووي

وأعرب وزير الخارجية الايراني خلال المقابلة عن أسفه لإتخاذ ترامب قرارات لايمكن التنبّؤ بها تتسم بطابع غير واقعي علي المستوي العالمي مؤكداً علي أنّ الولايات المتحدة ملزمة بتطبيق بنود الاتفاق النووي فإن لم تفعل ذلك سيسود هذا الإعتقاد بين الحكومات بأنّ معاهدات والتزامات واشنطن تنتهي فور إنتهاء ولاية رئيسها الموقع علي الاتفاق أو المعاهدة ما سيؤدي إلي تجنب الدول عن توقيع معاهدات مع واشنطن.

وأشاد وزير الخارجية الايراني خلال هذه المقابلة بمستوي التعاون الأمني والإستخباراتي بين ايران وباكستان معلناً عن عدم سماح ايران لأي طرف بالاستفادة من أراضيها للإعتداء علي باكستان مذكّراً بالعملية الانتحارية الفاشلة التي حدثت في الحدود بين ايران وباكستان بفضل تعاون مشترك قامت به الجهات الأمنية للبلدين.

وأعلن ظريف خلال المقابلة المتلفزة عن رفض السعودية للمساعي التي قام بها نواز شريف للتوسط بينها وبين ايران متهماً السعودية بالسعي لخلق أزمات في المنطقة لافتاً الي ما تعانيه السعودية من عدم مشروعية علي المستوي المحلي وتصاعد مشاكلها السياسية الداخلية.

علماً بأنّ ظريف عاد الي البلاد عشية يوم الثلاثاء بعد زيارة قام بها الي باكستان استغرقت ثلاثة أيام برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوي.

إنتهي** ع ج**2344

