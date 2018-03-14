مدير عام وكالة ارنا: مسؤولية وسائل الإعلام في العالم الإسلامي هي تعزير الوحدة والتضامن بين المسلمين

وخلال استقباله وفد اعلامي باكستاني، اكد هاشمي علي اهمية دور وسائل الاعلام في تمتين الوحدة بين المجتمعات الاسلامية واضاف ان الساسة قد يواجهون بعض القيود للحركة نحو توطيد العلاقات لكن وسائل الاعلام قادرة علي فتح المجال امام ترسيخ العلاقات وذلك من خلال تحليها باليقظة.

وتابع قائلا ان العمل علي وضع نهاية للخلافات بين الدول الاسلامية يجب أن يبدأ من الان و غدا سيكون متاخرا.

وفيما اشار الي اواصر العلاقات بين ايران وباكستان باعتبارهما دولتان جارتان و شقيقتان اكد علي المسؤولية الكبيرة التي تقع علي عاتق وسائل الاعلام لتمتين هذه العلاقات.

ونوه الي اراده ايران الجادة لتعزيز العلاقات الشاملة مع باكستان، معتبرا زيارة وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' الي اسلام اباد واجتماعه مع كبار المسؤولين هناك، خطوة مهمة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

ودعا وسائل الاعلام الايرانية والباكستانية الي العمل علي تعرف الشعبين الايراني و الباكستاني علي بعضهما البعض وعرض صورة حقيقية عن البلدين و الامتناع عن اخذ الاخبار من مصادر أجنبية.

وتابع بالقول ان التطرف و العنف تعرضان العالم الاسلامي للخطر، لذلك ان من مهام وسائل الاعلام في الدول الاسلامية، المضي قدما نحو مكافحة العنف والتطرف و عرض صورة حقيقية عن الاسلام.

وفيما يتعلق باولوية تغطية الاخبار في وكالة ارنا، اوضح هاشمي ان تغطية الاخبار الاقليمية و الاخبار المتعلقة بالعالم الاسلامي و دول الجوار تأتي ضمن اولويات الوكالة و من هذا المنطلق فان الاخبار المتعلقة بباكستان تعد احد اهم اولوياتنا كونها أكبر دول الجوار من ناحية عدد نفوسها.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي اللغة الفارسية باعتبارها احد اهم المشتركات بين الشعبين الايراني والباكستاني، داعيا الي الافادة منها لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع بالقول ان ارنا تبث اخبارها بتسع لغات بما فيها لغة الاردو، مؤكدا ان ارنا تولي اهتماما كبيرا لباكستان حكومة و شعبا.

وإقترح تدشين قسم اللغة الفارسية في وكالة باكستان للانباء لعرض صورة حقيقية عن باكستان و ما تتمع بها من الامكانيات في مختلف المجالات.

يذكر ان الجانبين اكدا خلال اللقاء علي ضرورة قيام وكالتي ارنا وباكستان ببذل جهود لتعرف الشعبين الايراني والباكستاني علي بعضهما البعض.

من جانبه اشار الوفد الباكستاني الي ما يكن الشعب الباكستاني من المحبة تجاه الايرانيين ودعا وسائل الاعلام الي لعب دور فاعل في تعزيز العلاقات بينهما.

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