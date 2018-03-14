قاسمي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

طهران/ 14 اذار/ مارس/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي حول الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة للاتفاق النووي: انه وكما هو متعارف في الاجتماعات السابقة، فانه سيتم طرح المشاكل والعراقيل وعدم التزام بعض الاطراف الاخري خاصة اميركا، امام اللجنة لمناقشتها .

وردا علي سؤال اخر حول زيارة وزير الخارجية الفرنسي لطهران، اوضح قاسمي في لقائه الصحفي الاخير للعام الايراني الحالي (ينتهي 20 مارس) ان الزيارة وفرت فرصة لاجراء محادثات بناءة وصريحة، ونظرا للدور المهم لايران وفرنسا، فقد استعرضا أهم القضايا الأقليمية والدولية.
وقال ان المسؤولين الايرانيين قدموا أجوبة دقيقة وواضحة علي استفسارات الوزير الفرنسي، وأعلنوا قلقهم ازاء سلوك الأمريكيين وبعض الدول الأوروبية من ارسال الاسلحة المتطورة الي المنطقة ونأمل من الطرف الفرنسي، وبما حمله من طهران، تبيين وجهات نظره بدقة حول قضايا المنطقة.
وبشان تصريحات وزير الخارجية الايراني بخصوص السعودية خلال زيارته لباكستان قال قاسمي : في العادة تطرح خلال المحادثات خاصة في دول المنطقة، مجموعة من المشاكل والقضايا، وان ايران تطرح وجهات نظرها خلال هذه المحادثات.
واشار قاسمي الي ان وزير الخارجية، دعا ومنذ مدة إلي تشكيل مجمع للحوار الإقليمي، واننا نعتقد بان أمن دول المنطقة ومصيرها مرتبط بعضه بالبعض الاخر ، واننا بحاجة الي حركة شاملة ونوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال : لاينبغي لبعض دول المنطقة شراء أمنها علي حساب أمن الدول الاخري، التجربة اثبتت ان تدخل القوي الأجنبية في المنطقة سيؤدي الي اثارة التوتر وعدم الاستقرار والتطرف.
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قاسمي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

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