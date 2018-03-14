البرلمان الايراني يمنح الثقة مرة اخري لوزير الزراعة

طهران/ 14 اذار/ مارس/ ارنا - منح مجلس الشوري الاسلامي الايراني في اجتماعه صباح اليوم الاربعاء الثقة مرة اخري لوزير الجهاد الزراعي محمود حجتي.

وقد عقد المجلس صباح اليوم جلسة استجواب لوزير الجهاد الزراعي حيث تحدث عدد من المؤيدين لاستمراره في مهمته وآخرون معارضون لذلك.
وفي ختام المداولات والنقاشات وردود الوزير حجتي علي الاستفسارات والانتقادات الموجهة له في اطار عمله، جرت عملية التصويت التي اسفرت عن 117 صوتا مؤيدا و و 105 اصوات معارضة فيما امتنع 7 عن التصويت، من اجمالي عدد النواب المصوتين البالغ عددهم 229 نائبا.
يذكر ان مجلس الشوري الاسلامي كان قد عقد يوم امس الثلاثاء جلسة استجواب لوزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي ووزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي، وجدد الثقة لهما في اطار عملية التصويت التي جرت.
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البرلمان الايراني يمنح الثقة مرة اخري لوزير الزراعة

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