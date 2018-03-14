محافظ كرمان: وجود فرص تعاون مشترك بين محافظة كرمان والنمسا

وأشاد علي رضا رزم حسيني اليوم الاربعاء خلال هذا اللقاء بالعلاقات الثقافية والاقتصادية وعلوم التربة الجارية بين البلدين واصفاً النمسا اول بلد بدأ تعاونه الاقتصادي مع محافظة كرمان الايرانية بعد توقيع الاتفاق النووي وقال: إنه بفضل الخط الإئتماني الذي وفرته لنا النمسا استطعنا استقطاب تعاون بلغ ال3 مليارات دولار من شركات المانية وصينية ودول اُخري.

كما لفت محافظ كرمان الي تعاون النمسا مع شركة«كل جهر» الصناعية المنجمية الايرانية لتنفيذ مشروع ضخم يُعتبر أكبر مشروع بعد مشروع فولاد مباركة مشيراً الي وجود مشاريع اُخري في نطاق البتروكيماويات تتطلب استثمارات اجنبية وكذلك في نطاق استخراج النحاس وصناعات السيارات.

إنتهي** ع ج**2344

