محافظ كرمان: وجود فرص تعاون مشترك بين محافظة كرمان والنمسا

كرمان/14آذار/ مارس/ إرنا- قال محافظ كرمان خلال لقائه السفير النمساوي: إنّ محافظة كرمان(جنوب شرق ايران) بفضل تمتعها ب40 بالمائة من القيمة المضافة لمناجم البلاد مؤهلة لتوفير مجال عمل مشترك بينها وبين النمسا.

وأشاد علي رضا رزم حسيني اليوم الاربعاء خلال هذا اللقاء بالعلاقات الثقافية والاقتصادية وعلوم التربة الجارية بين البلدين واصفاً النمسا اول بلد بدأ تعاونه الاقتصادي مع محافظة كرمان الايرانية بعد توقيع الاتفاق النووي وقال: إنه بفضل الخط الإئتماني الذي وفرته لنا النمسا استطعنا استقطاب تعاون بلغ ال3 مليارات دولار من شركات المانية وصينية ودول اُخري.
كما لفت محافظ كرمان الي تعاون النمسا مع شركة«كل جهر» الصناعية المنجمية الايرانية لتنفيذ مشروع ضخم يُعتبر أكبر مشروع بعد مشروع فولاد مباركة مشيراً الي وجود مشاريع اُخري في نطاق البتروكيماويات تتطلب استثمارات اجنبية وكذلك في نطاق استخراج النحاس وصناعات السيارات.
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اقتصاد

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تعاون اقتصادي

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محافظ كرمان: وجود فرص تعاون مشترك بين محافظة كرمان والنمسا

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