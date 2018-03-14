شركة 'زاروبج' النفطية ستوقع عقدين نفطيين مع ايران

موسكو/ 14 اذار/ مارس/ ارنا - قال مصدر مطلع في شركة 'زاروبج' النفطية الروسية لوكالة تاس، ان الشركة ستوقع عقدين نفطيين مع شركة النفط الوطنية الايرانية وذلك كأول شركة نفطية روسية.

وأعلن المصدر في شركة 'زاروبج' النفطية لوكالة تاس، انه من المقرر ان توقع شركته اليوم الاربعاء، عقدين مع شركة النفط الوطنية الايرانية للعمل في حقلي 'آبان' و'بايدار' النفطيين.
وينص العقد، بان تقوم شركة 'زاروبج' النفطية وفي اطار كنسورتيوم وبالتعاون مع شركة 'دنا' للطاقة بالعمل في الحقليين المذكورين.
ولم يعلن حتي الان عن تفاصيل ومدة وقيمة الصفقة.
علماً ان السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي، كان قد اعلن سابقا عن حصول تغيير في توجهات المسؤولين الايرانيين والروس في القطاع النفطي، وقال ان من مصاديق هذا التغيير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة 'زاروبج' النفطية والشركة الوطنية الايرانية للنفط لتأهيل حقلي 'بايدار الغربي' و' آبان' وتطوير حقول 'جشمه خشك' و'جنكوله' و'دهلران' و'منصوري' و'اب تيموري' وحقول 'فرزاد' و'ازادكان' الغازيتين مع الشركات النفطية والغازية الروسية امثال غازبروم وغازبروم نفط ولوك اويل وتات نفط وايضا توقيع 15 مذكرة تفاهم للتعاون مع روس نفط.
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