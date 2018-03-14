خسرو تاج:

القيود التصديرية المفروضة من الجانب العراقي لاتنحصر علي ايران

طهران/14آذار/مارس - إرنا – لم يعتبر رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية، زيادة الضرائب التجارية التي فرضها الجانب العراقي حيال السلع المستوردة الي هذا البلد حصراً علي ايران دون سواها، بل رأي ذلك وارداً في خطة حكومية عراقية تهدف الي حماية الانتاج المحلي.

وأضاف مهدي خسروتاج اليوم الاربعاء أنّ مسؤولي الحكومة العراقية أخبرونا بأنّ زيادة الضريبة علي السلع المستوردة شملت جميع الدول المصدرة الي العراق ولايوجد تمييز أو تبعيض بين دولة واُخري.
وأفاد المساعد التصديري لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، بأنّ المسؤولين العراقيين أعلنوا عن إحصائيات دالة علي نمو بعض منتجات بلدهم الزراعية ما جعلهم يضعون مقررات خاصة لحماية الانتاج المحلي عبر زيادة التعاريف والضرائب التجارية.
علماً بأنّ العراق يعتبر ثالث سوق للسلع والخدمات الايرانية المصدرة حيث بلغت عوائد الصادرات الايرانية الي العراق من ابريل حتي نوفمبر العام الماضي 5.6 مليار دولار يضاف الي ذلك إعلان «كاوه زركران» رئيس لجنة الزراعة التابعة لغرفة طهران للتجارة عن تصدير ايران منتجات زراعية الي العراق بلغ حجمها 3.7 مليون طن وبلغت قيمتها 3.5 مليار دولار من ابريل حتي نوفمبر 2017.
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اقتصاد

رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية

رفع الضرائب التجارية من جانب العراق

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القيود التصديرية المفروضة من الجانب العراقي لاتنحصر علي ايران

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