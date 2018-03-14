السفيرالايراني لدي كوريا الجنوبية

ايران وكوريا الجنوبية رابحتان في علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية

بكين/14آذار/مارس - إرنا – وصف السفير الايراني في سول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران وسول بالمربحة للجانبين معرباً عن إعتقادة بضرورة أن تتعدي هذه العلاقات الجانب التجاري الي نطاق اقتصادي أعمق وأوسع.

وأضاف حسن طاهريان اليوم الاربعاء بأنّ عمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وصل الي 55 سنة ما يفرض جرّ التعاون بين البلدين الي نطاقات أكثر جدية ومنها التمويل المصرفي.
وأشار طاهريان الي توقيع البلدين عام 2017 ثمانية مليارات يورو مذكرات تفاهم في مجال مشاريع البني التحتية والعمرانية كالمستشفيات وتنمية مصفاة إصفهان النفطية ومدّ خطط سككي يربط اصفهان وشيراز ومدينة الأهواز (جنوب غرب البلاد).
و أفاد السفير الايراني بأنه نظراً الي البرامج والخطط الاقتصادية للبلدين وحاجتهما الماسة للمواد الاولية وتصدير السلع فإنّ البلدين يكملان نشاطات بعضهما البعض اقتصادياً وهذا ما يزيد من ضرورة تعزيز الأواصر والتعاون الاقتصادي منوهاً الي حاجة ايران الي التكنولوجية من كوريا الجنوبية واستقطاب استثمارات مباشرة وعملية كورية لصالح تقدُّم ايران في خططها الاقتصادية.
وقال طاهريان: إنّ الكوريين وصلوا الي قناعة بأنّ السوق الاقتصادية الايرانية ليست لبيع السلع فحسب بل عليهم نقل التكنولوجيا الي ايران ايضاً.
علماً بأنّ كوريا الجنوبية قبل العقوبات المفروضة ضد ايران كانت تستورد من ايران 250 الف برميل نفطي يومياً إنخفضت هذه النسبة الي النصف بعد الحظر لكنها شهدت طفرة بعد توقيع الاتفاق النووي حيث بلغت ال300 برميل يومياً يضاف الي ذلك استيراد كوريا الجنوبية الفاكهة والمجففات من ايران حيث بلغ مجموع صادرات ايران الي هذا البلد من يناير حتي نهاية سبتمبر 2017 ما يقارب ال6 مليارات و200 مليون دولار وبلغ الاستيراد الايراني من كوريا الجنوبية في نفس الفترة مليارين و500 مليون دولار.
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اقتصاد

السفيرالايراني لدي كوريا الجنوبية

التعاون الاقتصادي والسياسي

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ايران وكوريا الجنوبية رابحتان في علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية

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