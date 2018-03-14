فی معرض رده علي تغییر وزیر الخارجیة الأمریكی؛

قاسمی : التغییرات فی الأدارة الامریكیة شأن داخلی

طهران/ 14 اذار/ مارس/ ارنا - قال المتحدث بأسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی : لقد شهدنا مرات عدیدة حصول تغییرات كبیرة فی الادارة الامریكیة، الا انها موضوع داخلی، المهم بالنسبة لنا هی التوجهات والسیاسات والتی نتخذ مواقفنا بناء علیها .

وفی لقائه الصحفی الاسبوعی الأخیر للعام الایرانی الجاری (ینتهی 20 مارس) صرح قاسمی الیوم الثلاثاء، حول إقالة وزیر الخارجیة الأمریكی من منصبه من قبل الرئیس الامریكی بسبب اختلاف وجهات نظره مع ترامب حول الاتفاق النووی، ان هذه التغییرات والتطورات وإقالة موظفی البیت الابیض لیس بالموضوع الجدید.
واضاف : لقد شهدنا مرات عدیدة حصول تغییرات كبیرة فی الادارة الامریكیة، الا انها موضوع داخلی، المهم بالنسبة لنا هی التوجهات والسیاسات والتی نتخذ مواقفنا بناء علیها .
وحول المفاوضات بین امیركا وكوریا الشمالیة، اوضح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: إن ایران تدعم أی محاولة تسهم فی ارساء السلام والاستقرار العالمی ، لكن ثبت عملیا انه لایمكن التعویل علي توجهات وتصریحات المسؤولین الامریكیین.
وبشان زیارة ظریف الي باكو قال : إن هذه الزیارة مبادرة مثیرة للاهتمام لدعم التعاون والتنسیق بین حكومات وشعوب المنطقة وتساعد فی ترسیخ السلام والاستقرار والأمن الأقلیمی ونأمل فی ظل الحوار، دعم التعایش السلمی بین دول المنطقة.
وصرح بان محادثات باكو تشدد علي تعزیز التعاون السیاسی والاقتصادی والأمنی، وتمثل فرصة مناسبة لتشاور ظریف مع المسؤولین الحاضرین فی باكو.
وأكد المتحدث باسم الخارجیة، ان التجربة اثبتت ان ایران استطاعت اعتماد خطوات متقدمة فی كل اجتماع.
وصرح بان هذه الاجتماعات تسعي الي تقلیص حدة الاختلافات وتقریب وجهات النظر والمواقف منوها الي ان الموضوع الأساس لهذا الاجتماع التحضیر لعقد اجتماع القمة المقرر فی شهر مایو بحضور رؤساء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتركیا وروسیا فی اسطنبول.
وردا علي سؤال حول تواجد المستشارین الایرانیین فی سوریا قال : التواجد الایرانی فی سوریا لمكافحة الارهاب وبطلب من الحكومة السوریة، كما ان التواجد الروسی لنفس الغرض، معربا عن امله بحل قضایا سوریا عن طریق المفاوضات السیاسیة والحوار.
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قاسمی : التغییرات فی الأدارة الامریكیة شأن داخلی

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