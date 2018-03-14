عراقجي: نتابع موضوع معاقبة عناصر الهجوم علي السفارة الايرانية في لندن

طهران/14اذار/مارس/ارنا- أعلن مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية 'عباس عراقجي' إن الخارجية تتابع محاكمة العناصر التي قامت بالاعتداء علي السفارة الايرانية في لندن.

واضاف عراقجي اليوم الاربعاء علي هامش اجتماع لجنة الامن القومي و السياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، ان الجلسة عقدت لمناقشة التطورات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) و السيناريوهات المتاحة لنا في هذا المجال.
وبشأن حادث الاعتداء علي السفارة الايرانية في لندن اوضح ان الشرطة البريطانية كانت مقصرة في إداء عملها لانه يتوجب عليها أن تمنع حدوث الاعتداء.
وأضاف انه كان من المتوقع وضع نهاية لهذا الحادث علي وجه السرعة إلا انه استمر لاكثر من ساعتين مؤكدا نتباحث حول تفاصيل الحادث مع الحكومة البريطانية.
وأكد إننا نتابع محاكمة المعتدين علي السفارة الايرانية معلنا بذلك ان الحكومة البريطانية قدمت اعتذارها لوقوع الحادث واعربت عن اسفها تجاه ذلك و التزمت بضمان امن السفارة كما ان قوات الشرطة تنتشر امام مبني السفارة.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي الهجوم علي مبني اقامة سفير ايران لدي فيينا واضاف اننا نتابع هذا الموضوع بشكل جاد و هناك اتصالات تجري مع دول اوروبية لضمان امن السفير و الدبلوماسيين هناك .
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عراقجي: نتابع موضوع معاقبة عناصر الهجوم علي السفارة الايرانية في لندن

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