عيادة السفير الايراني في فيننا لجندي نمساوي

فيننا/14آذار/مارس - إرنا – قام السفير الايراني لدي النمسا بعيادة الجندي النمساوي الذي اُصيب بجروح خلال حادث وقع عشية يوم الأحد أمام مقر إقامة السفير الايراني.

وجاءت هذه الزيارة دون علم مسبق لقت بعد ذلك صدي واسعاً في الاعلام النمساوي بعد إصدار السفارة الايرانية بياناً باللغة الالمانية عشية يوم الثلاثاء أعلنت فيه عن ذلك.
وأفاد الإعلام النمساوي بأنّ السفارة الايرانية خلال البيان أعربت عن شكرها للشرطة والقوات الامنية لوصولها السريع الي موقع الحادث والادارة الناجحة للموقف.
علماً بأنّ مقر إقامة السفير الايراني في فيننا تعرض لهجوم في الساعة ال11 والنصف عشية يوم الأحد قام خلاله شاب نمساوي من أصل مصري يبلغ من العمر 26 سنة بالإعتداء بالسكين علي جندي نمساوي كان يزاول مهمة حراسته أمام مقر إقامة السفير الايراني.
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فيينا

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عيادة السفير الايراني في فيننا لجندي نمساوي

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