استاذ أمريكي من جامعة ماليزية:

لاتأثير للحظر الأمريكي علي ايران

كوالالمبور/14آذار/مارس/ إرنا - قال ريموند كريل استاذ أمريكي في فرع السينما من جامعة ليم كوك وينغ الماليزية: إنني بصفتي أمريكي أرفض الحظر ضد ايران أو ضد أي بلد آخر وأعتقد بأنّ ايران بلد يتمتع بثقافة وخلفية تاريخية متجذرة لن يترك الحظر الامريكي عليه أثراً.

وعلي هامش عرض الافلام الايرانية في إحتفال الفيلم الايراني المقام في ماليزيا، أضاف هذا الاستاذ الجامعي بأنّ الولايات المتحدة لن تنجح في بلوغ اهدافها السياسية عبر الحظر المفروض ضد ايران لأنّها ذات خلفية ثقافية عظيمة مستدلاً بالحظر الذي فرضته واشنطن ضد كوبا والذي استمر 50 سنة دون أن يعطي نتاجاً يُذكر.
و وصف كريل السينما الايرانية ذات أهمية خاصة بفضل رؤيتها الحصرية التي حولتها الي أحد أهم الحركات السينمائية في العالم معرباً عن إعتقاده بأنّ السينما الايرانية تتسم برؤية عميقة بالنسبة للمشاعر الفردية إذ يستطيع المشاهدون من مختلف بلدان العالم خلق تواصل معها.
كما عبّر هذا الاستاذ الجامعي عن السينما الايرانية بأنها ما زالت وفية في الالتزام بالبيان الصادق والحقيقي للأحداث وأنّ من يشاهد الافلام الايرانية يستطيع التعرف علي الأجواء السائدة في ايران وعلي ثقافة هذا البلد.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

فرهنگي

استاذ أمريكي من جامعة ماليزية

الحظر الامريكي ضد ايران

مهرجان الافلام الايرانية/ ماليزيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاتأثير للحظر الأمريكي علي ايران

معظم المشاهدات

ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

نائب قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية:

ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

خلال استقباله حشدا من الكرد الفیلیین...

السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

رئيس جماعة علماء العراق: ايران تحارب اليوم لكونها تقف ضد الارهاب ومع القضية الفلسطينية

في حوار خاص مع (ارنا)

رئيس جماعة علماء العراق: ايران تحارب اليوم لكونها تقف ضد الارهاب ومع القضية الفلسطينية

ظريف: إيران أول من سيقدم المساعدة للسعودية حال تعرضها لعدوان

ظريف: إيران أول من سيقدم المساعدة للسعودية حال تعرضها لعدوان

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

أحدث الأخبار

قيادي مسيحي في الحشد الشعبي: إيران وقفت مع العراق في حربه ضد داعش

قيادي مسيحي في الحشد الشعبي: إيران وقفت مع العراق في حربه ضد داعش

إهمال من جانب المؤسسات الدولية في مكافحة المخدرات

وزير الداخلية الايراني:

إهمال من جانب المؤسسات الدولية في مكافحة المخدرات

ظريف: ترامب ليس في موقع يؤهله لتحديد مصير الاتفاق النووي

في مقابلة أجرتها معه قناة 'جيو تي وي':

ظريف: ترامب ليس في موقع يؤهله لتحديد مصير الاتفاق النووي

مدير عام وكالة ارنا: مسؤولية وسائل الإعلام في العالم الإسلامي هي تعزير الوحدة والتضامن بين المسلمين

مدير عام وكالة ارنا: مسؤولية وسائل الإعلام في العالم الإسلامي هي تعزير الوحدة والتضامن بين المسلمين

استخراج 50 الف طن من حجر الذهب سنوياً من منجم فارياب

استخراج 50 الف طن من حجر الذهب سنوياً من منجم فارياب

موضوعات مرتبط