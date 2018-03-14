لاتأثير للحظر الأمريكي علي ايران

وعلي هامش عرض الافلام الايرانية في إحتفال الفيلم الايراني المقام في ماليزيا، أضاف هذا الاستاذ الجامعي بأنّ الولايات المتحدة لن تنجح في بلوغ اهدافها السياسية عبر الحظر المفروض ضد ايران لأنّها ذات خلفية ثقافية عظيمة مستدلاً بالحظر الذي فرضته واشنطن ضد كوبا والذي استمر 50 سنة دون أن يعطي نتاجاً يُذكر.

و وصف كريل السينما الايرانية ذات أهمية خاصة بفضل رؤيتها الحصرية التي حولتها الي أحد أهم الحركات السينمائية في العالم معرباً عن إعتقاده بأنّ السينما الايرانية تتسم برؤية عميقة بالنسبة للمشاعر الفردية إذ يستطيع المشاهدون من مختلف بلدان العالم خلق تواصل معها.

كما عبّر هذا الاستاذ الجامعي عن السينما الايرانية بأنها ما زالت وفية في الالتزام بالبيان الصادق والحقيقي للأحداث وأنّ من يشاهد الافلام الايرانية يستطيع التعرف علي الأجواء السائدة في ايران وعلي ثقافة هذا البلد.

إنتهي** ع ج**2344

