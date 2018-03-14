مصرع 4 اشخاص واصابة اكثر من 2000 في حوادث ليلة الاربعاء الاخيرة من العام الايراني

وقال بيرحسين كوليوند في تصريح له مساء الثلاثاء، ان 24 من المصابين بترت اطرافهم و 158 حالة كانت من الحرق بحالتيه المتوسطة والشديدة و اصيب 157 في عيونهم في هذه المناسبة التي تسمي 'جهارشنبة سوري'.

واوضح بان 65 بالمائة من المصابين في هذه الحوادث تتراوح اعمارهم بين 6 الي 18 عاما.

من جانبه صرح المتحدث باسم منظمة الاطفاء وخدمات الامان ببلدية طهران جلال ملكي عن وقوع 160 حالة حريق في مختلف انحاء العاصمة طهران بسبب الاحداث التي تترافق مع الاحتفال بليلة الاربعاء الاخيرة من العام.

واوضح بانه تم ارسال فرق الاطفاء والاغاثة والانقاذ الي اماكن الحريق علي وجه السرعة وتمت معالجتها واطفائها سريعا.

يذكر انه وفق تقليد تاريخي قديم يحتفل الايرانيون بليلة الاربعاء الاخيرة من العام الايراني (ينتهي في 20 اذار/مارس)، ولكن رغم تحذيرات المسؤولين المعنيين تترافق الاحتفالات بالقاء مفرقعات قوية والعاب نارية خطيرة تؤدي الي كل هذه الاصابات.

ورغم تحذيرات المسؤولين المعنيين لبعض المواطنين بالامتناع عن هذه الالعاب النارية الخطيرة الا ان هؤلاء لا يتونون عن فعلها مما يستسسب في كل هذه الاضرار والخسائر التي تلحق بهم وبالاخرين.

انتهي ** 2342

