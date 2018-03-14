برسبوليس الايراني يهزم الوصل الاماراتي بدوري ابطال اسيا

طهران / 14 اذار /مارس /ارنا-
حقق برسبوليس الايراني الفوز علي مضيفه الوصل الإماراتي، 1-0 في المباراة التي جرت بينهما في اطار الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وسجل كمال كاميابي نيا، هدف برسبوليس، في الدقيقة 36، من عمر المباراة التي شهدت هجمات متبادلة من الفريقين الا انها اتسمت بخطورة اكبر من جانب برسبوليس في الشوط الثاني اثر هجماته المرتدة التي شنها بعد تقدم الوصل الي الامام املا في التعادل علي الاقل.
وضاعت العديد من الفرص المحققة لبرسبوليس في هجماته المرتدة هذه بسبب التسرع وعدم الدقة في التهديف.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الي 9 نقاط فيما تعرض الوصل، لخسارته الرابعة علي التوالي في دوري أبطال آسيا، وظل في المركز الأخير بدون نقاط.
وشهدت المجموعة نفسها، الثلاثاء، فوز السد القطري علي ضيفه ناساف الأوزبكي، برباعية نظيفة، علي استاد جاسم بن حمد في الدوحة.
وحافظ السد علي صدارته لترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام برسبوليس، أما ناساف فانه يأتي ثالثًا برصيد 6 نقاط.
وفي المجموعة الاولي تعادل تراكتور سازي الايراني مع الجزيرة الاماراتي في تبريز 1-1 كما تعادل الاهلي السعودي مع ضيفه الغرافة القطري 1-1 في المباراتين اللتين جرتا الثلاثاء.
ويتصدر هذه المجموعة الاهلي السعودي برصيد 8 نقاط يليه الغرافة برصيد 5 نقاط ومن ثم الجزيرة بنفس الرصيد واخيرا تراكتور سازي وله نقطتان.
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برسبوليس الايراني يهزم الوصل الاماراتي بدوري ابطال اسيا

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