تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

وقال المتحدث الرسمي بأسم الحركة، نعيم العبودي في حديث لقناة الفرات الفضائية 'ان بقاء القوات الامريكية في المناطق السنية امر مقلق خاصة مع قرب الانتخابات، وان من يحسم وجود القوات الأجنبية هو الدستور، وقد طالبنا في بيان واضح وصريح بخروج جميع القوات الأجنبية وخاصة الامريكية من العراق' .

وأشار العبودي الي 'وجود قلق علي الوضع العراقي جراء بقاء هذه القوات بصورة عامة وخاصة في المناطق السنية التي تتواجد فيها'، مرجحا 'سرقة الأصوات الانتخابية من صناديق الاقتراع اذا استمر وجود القوات الامريكية في تلك المناطق' .

ودعا المتحدث الرسمي بأسم حركة عصائب اهل الحق، الحكومة الاتحادية الي اتخاذ موقف حاسم بانسحاب القوات الاجنبية من العراق .

الي ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني العراقي كامل الزيدي 'ان القوات الامريكية تحاول التواجد بأي طريقة في العراق، وان مجلس النواب اتخذ قراره وابلغ الحكومة بوضع جدولة لخروج القوات الأجنبية من العراق، ولكن الحكومة اكدت الحاجة الي الخبراء والمستشارين الاجانب وايدنا ذلك' .

واشار النائب الزيدي الي 'ان بقاء القوات الأجنبية في البلاد امر غير مرغوب فيه، ويمكن ان يعقد المشهد السياسي في البلاد'. مضيفا بأنه 'لا يمكن التغافل عن رأي الشارع العراقي الرافض للوجود الأجنبي في العراق، علما ان القوات العراقية هي من حررت المناطق الغربية والموصل وغيرها، لذا فما الداعي لتواجد القوات الأجنبية في العراق، وهي لم توجه ضرباتها سوي الي الحشد الشعبي' .

ويعيش العراق اجواء رفض سياسي وشعبي حيال نوايا الولايات المتحدة الاميركية ابقاء وجودها العسكري في العراق الي امد غير معلوم بحجة عدم زوال خطر تنظيم داعش الارهابي .

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