تقارير: اميركا تسعي للاحتفاظ بأربع قواعد عسكرية في العراق

بغداد/ 14 اذار / مارس / ارنا - اكد تقرير صحفي أن الولايات المتحدة الاميركية تعول علي ان يكون التحالف الدولي النواة الرئيسية لعودة تواجدها وانتشارها الواسع علي المدي الطويل، والوصول الي قواعد عسكرية دائمية في العراق .

واشار التقرير الذي ترجمته 'وكالة المعلومة' الخبرية العراقية نقلا عن موقع 'الاهرام ويكلي' المصري، الي ان 'مخطط التواجد العسكري الامريكي طويل الامد لن يتحقق بسهولة ولن يري النور بسبب وجود معارضة من فصائل المقاومة والتي تعمل بشكل متزايد كقوة مسيطرة وذراع قوي للدولة، والتي تُعد وجود اي قوات اجنبية نوعا من انواع الاحتلال، ولن تسمح بذلك من خلال تحدياتها العلنية المكشوفة والتي زادت وتيرتها خلال الفترة الاخيرة' .
واضاف التقرير 'أنه ومنذ عام 2014 بدأت الولايات المتحدة بارسال قواتها الي العراق بحجة محاربة تنظيم داعش، ومنذ ذلك الحين استمرت بارسال الالاف من جنودها كقوة اضافية في العراق وسوريا بهدوء في إطار ما يسمي بالتحالف الدولي، وقد أثارت عملية بناء القوات القتالية الاجنبية في العراق شكوكاً حول التدخل الأمريكي الجديد في العراق وسوريا واستراتيجية الولايات المتحدة الخبيثة في الشرق الأوسط' .
لافتا الي أنه 'مع استعداد العراقيين للذهاب الي صناديق الاقتراع تصاعدت الحملة الشعبية والسياسية المطالبة بسحب القوات الامريكية من البلاد، فيما صوت البرلمان العراقي علي قرار يلزم حكومة العبادي بوضع جدول زمني لطرد القوات الاجنبية من العراق تحت اي من المسميات والذرائع المكشوفه للرأي العام العراقي' .
وكان المتحدث بأسم التحالف الدولي، رايان ديلون قد صرح في وقت سابق 'أن ردود الأفعال ضد الولايات المتحدة وتواجدها في العراق كانت ملتهبة، وان واشنطن تخطط للاحتفاظ باربع قواعد دائمية داخل العراق اهمها مطار بغداد الدولي وثلاثة أخري في غرب وجنوب العراق، حيث تتمركز القوات القتالية الأمريكية الخاصة حاليا' .
هذا في الوقت الذي كتبت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية مؤخرا، 'ان الادارة الامريكية تحاول خداع الحكومة العراقية، بأن الوجود الأمريكي قد ينطوي فقط علي التشغيل والاستثمار وحماية الشركات بدلا عن التواجد الطويل الامد في القواعد الدائمية' .
واضاف التقرير 'علي الرغم من انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش وخسارته لما يقرب من 98% من الاراضي التي كانت تحتلها، فأنه لايزال هناك الالاف من القوات الامريكية في العراق وسوريا، وان التشاحن بشأن بقاء القوات الأمريكية وإمدادات الأسلحة للجماعات الارهابية في العراق وسوريا التي تتعامل معها امريكا، يؤكد علي قضايا أكبر بكثير، واستراتيجية واشنطن الخبيثة في الشرق الأوسط بأكملها .
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

قواعد امريكية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تقارير: اميركا تسعي للاحتفاظ بأربع قواعد عسكرية في العراق

معظم المشاهدات

رئيس جماعة علماء العراق: ايران تحارب اليوم لكونها تقف ضد الارهاب ومع القضية الفلسطينية

في حوار خاص مع (ارنا)

رئيس جماعة علماء العراق: ايران تحارب اليوم لكونها تقف ضد الارهاب ومع القضية الفلسطينية

السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

خلال استقباله حشدا من الكرد الفیلیین...

السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

ظريف: إيران أول من سيقدم المساعدة للسعودية حال تعرضها لعدوان

ظريف: إيران أول من سيقدم المساعدة للسعودية حال تعرضها لعدوان

توقيع اتفاق للتعاون بين ايران وشركة تركية في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية

توقيع اتفاق للتعاون بين ايران وشركة تركية في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية

وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

في تصريح لـ 'ارنا'

وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

أحدث الأخبار

مصرع 4 اشخاص واصابة اكثر من 2000 في حوادث ليلة الاربعاء الاخيرة من العام الايراني

مصرع 4 اشخاص واصابة اكثر من 2000 في حوادث ليلة الاربعاء الاخيرة من العام الايراني

برسبوليس الايراني يهزم الوصل الاماراتي بدوري ابطال اسيا

برسبوليس الايراني يهزم الوصل الاماراتي بدوري ابطال اسيا

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

تقارير: اميركا تسعي للاحتفاظ بأربع قواعد عسكرية في العراق

تقارير: اميركا تسعي للاحتفاظ بأربع قواعد عسكرية في العراق

تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الي جهود مضاعفة

وزير الصناعة الايراني:

تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الي جهود مضاعفة

موضوعات مرتبط