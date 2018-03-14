وزير الصناعة الايراني:

تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الي جهود مضاعفة

طهران / 14 اذار /مارس /ارنا-
اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري بان تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الي جهود مضاعفة.

وخلال لقائه في طهران الثلاثاء وزير التجارة الاذربيجاني شاهين مصطفي اوف اقترح شريعتمداري تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة مجالات التعاون الصناعي والتجاري بصورة اكثر دقة للوصول الي وثيقة التعاون الصناعي بين البلدين بمعرفة ادق.
واشار الي حجم التبادل التجاري بين البلدين وهو 500 مليون دولار سنويا، مؤكدا بان هنالك الكثير من المجالات لرفع مستوي هذا التعاون.
كما نوه الي انشاء مصنع لانتاج السيارات في جمهورية اذربيجان بالتعاون مع شركة 'ايران خودرو' والذي سينشط لانتاج 10 آلاف سيارة سنويا ومن ثم يجري التطلع لرفع طاقته الانتاجية الي 50 الفا وهو الامر الذي يتطلب وجود تمهيدات تجارية لتسويقها.
ولفت الي ان ايران وقعت اتفاقية حول التجارة التفضيلية مع اتحاد اوراسيا، والذي سيصبح ساري المفعول قريبا، معلنا الاستعداد لتوقيع مثل هذا الاتفاق مع جمهورية اذربيجان ايضا.
واشار الي مجالات التعاون المشترك بين البلدين وهي الاسمنت والبلاط والسيراميك والمواد الانشائية والصلب والجرارات والمكائن الزراعية والصناعات الغذائية.
ونوه الي ان ايران تحتل المرتبة الاولي في العالم في مجال انتاج الصلب الاسفنجي والمرتبة 14 في سلسلة انتاج الصلب وقال، هنالك مشاريع قيد التنفيذ لزيادة الانتاج بمقدار 110 ملايين طن في مجال الصلب والذي حقق نسبة تقدم بنسبة 60 بالمائة وبالامكان الاستفادة منه لتوفير حاجات جمهورية اذربيجان في هذا المجال.
من جانبه اشار وزير الاقتصاد الاذربيجاني الي اعداد مذكرة تفاهم بين البلدين، معربا عن امله بان يتم توقيعها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس روحاني الي جمهورية اذربيجان.
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تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الي جهود مضاعفة

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تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الي جهود مضاعفة

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