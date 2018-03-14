سفير النمسا يعلن استعداد بلاده لانشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في كرمان

كرمان / 14 اذار /مارس/ارنا-
اعلن السفير النمساوي في طهران شتيفان شولدز استعداد بلاده للتعاون لانشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق ايران، لافتا الي ان المرحلة الاولي لمحطة الطاقة الشمسية في كرمان هي الان قيد التنفيذ.

وقال شولدز في تصريح ادلي به خلال تفقده المرحلة الاولي للمحطة بطاقة 1.2 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة وقال، ان المرحلة الثانية للمشروع بطاقة 60 ميغاواط سيتم تنفيذها في غضون عامين باستثمارات تبلغ 55 مليون يورو.
واشار الي ان النمسا نفذت خلال العامين الاخيرين مشروعين اقتصاديين كبيرين في محافظة كرمان وقال، ان وفدا اقتصاديا نمساويا زار ايران قبل عامين وكانت نتائج الزيارة ملموسة.
واضاف السفير النمساوي، ان المشروع الاول هو انشاء محطة الطاقة الشمسية في رفسنجان والمشروع الثاني هو في منطقة 'كل كهر' والذي يجري تنفيذه حاليا من قبل النمسا ايضا.
ونوه الي ان بلاده رائدة في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وقال، ان 91.8 بالمائة من الكهرباء في النمسا يتم توليده من الطاقات المتجددة.
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اقتصاد

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محطة طاقة شمسية

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سفير النمسا يعلن استعداد بلاده لانشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في كرمان

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