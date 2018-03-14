تدشین خط ملاحة جوی مباشر بین طهران وبلغراد

وفی هذه المراسم تحدث مساعد رئیس وزراء صربیا راسیم لیاییتش موجها الشكر والتقدیر لجمیع المعنیین بتدشین هذا الخط الجوی وقال، الیوم وبعد 27 عاما تم اتخاذ هذه الخطوة المهمة فی تطویر العلاقات بین البلدین.

واضاف، ان تدشین مثل هذا الرحلات الجویة یحظي باهمیة مزدوجة، اذ انها تساعد فی تنمیة السیاحة بین البلدین والاهم من ذلك تطویر التجارة بینهما.

واشار الي ان 2500 سائح ایرانی زاروا صربیا خلال شهر كانون الثانی / ینایر الماضی، ورحب بقدوم السیاح الایرانیین الي بلاده وقال، ان عدد السیاح الایرانیین سیزداد خلال الاشهر القادمة.

من جانبه قال السفیر الایرانی خلال المراسم، لقد شهدنا الیوم تحقیق احد الاهداف المهمة المرسومة لتنمیة التعاون الشامل بین البلدین الصدیقین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة صربیا.

واضاف حسین ملا عبداللهی، ان تدشین خط جوی مباشر بین البلدین یعد ثانی منجز مهم بینهما خلال الاشهر الستة الماضیة لتسهیل العلاقات الشعبیة وتنمیة التعاون السیاحی والتجاری والثقافی والعلمی والتعلیمی، وذلك بعد المنجز الاول وهو الغاء تاشیرات الدخول بین البلدین فی ایلول / سبتمبر 2017.

ودعا السفیر الایرانی، الشعب الصربی لزیارة ایران والتعرف علي معالمها وتاریخها وحضارتها العریقة، معربا عن امله بان تبدا شركة الخطوط الجویة الصربیة رحلاتها الجویة المباشرة الي طهران وسائر المدن السیاحیة الایرانیة ومنها شیراز واصفهان.

یذكر ان ثانی طائرة تابعة للخطوط الجویة الایرانیة (ایران ایر) حطت فی مطار 'نیكولا تسلا' یوم امس الثلاثاء، وكانت الاولي قد حطت یوم السبت من الاسبوع الجاری فی اطار الاتفاق علي استئناف الرحلات الجویة المباشرة بین البلدین بعد توقف دام 27 عاما.

انتهي ** 2342

