المدير التنفيذي لوكالة ارنا يؤكد علي تعزيز التعاون الاعلامي بين ايران والجزائر

في لقائه اليوم الثلاثاء مع السفير الجزائري لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية 'عبد المنعم احريز'، قال هاشمي، ان من اهم المسؤوليات التي تضطلع بها وسائل اعلام البلدين يكمن في توفير الطاقات لتعزيز العلاقات الثنائية؛ مضيفا ان 'ارنا' لديها الاستعداد التام لتولي هذه المهمة.

وفيما اشار الي الرؤية الايجابية التي يحملها الشعب الايراني تجاه الجزائر، اكد المدير التنفيذي لـ'ارنا' ان الامن والاستقرار في هذا البلد يجسّد انجازات مشرقة للحكومة الجزائرية وذلك في ضوء الفلتان الامني والتطرف الذي يعمّ المنطقة.

وتابع القول، ان الروح الثورية التي يتحلي بها الشعب الجزائري شكل سبب نجاحه لاجتياز المعضلات والتحديات.

واشار هاشمي الي زيارته الاخيرة الي الجزائر، قائلا ان هذه الزيارة الناجحة من شانها ان توفر ارضية مناسبة لتعزيز العلاقات والاواصر الثقافية والاعلامية بين البلدين ايران والجزائر.

من جانبه قال 'عبد المنعم احريز' في هذا اللقاء، ان الجزائر وايران بلدان صديقان وشقيقان؛ معربا عن امله بترسيخ مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر تكثيف الجهود الاعلامية بين البلدين.

الي ذلك اتفق الجانبان في هذا اللقاء علي التعاون المشترك بهدف للتعريف بالتاريخ والثقافة والطاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والسياحية لدي البلدين؛ فضلا عن اقامة معارض ثقافية وفوتوغرافية مشتركة.

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