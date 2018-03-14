المعلم يعرض لـ ماورير جهود الحكومة السورية لمساعدة المتضررين من الأزمة

طهران - 13 اذار - مارس - ارنا - استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري اليوم بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق.

وجري خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية العربية السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها بما يساعد في تحسين الوضع الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية الإنسانية والمعيشية للمواطنين السوريين المتضررين من الأزمة الناتجة عن الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة علي سورية والممارسات الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة.
وعرض وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي تبذلها الحكومة السورية والتسهيلات التي تقدمها للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المواطنون السوريون علي امتداد كامل الأراضي السورية معربا عن تقدير سورية للجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المجال الانساني ومؤكدا استعداد الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر العربي السوري.
بدوره شكر ماورير الحكومة السورية علي تعاونها مع اللجنة وعلي الجهود الكبيرة التي تبذلها في مساعدة منظمته لإيصال المساعدات الإنسانية إلي محتاجيها معربا عن تقديره للعلاقة الطويلة القائمة بين الحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة التحديات الموجودة علي الأرض ومشيرا في الوقت ذاته إلي الدور الكبير الذي تقوم به منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المجال الانساني.
كما بحث المقداد خلال لقائه ماورير والوفد المرافق جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها معربا عن انفتاح سورية علي مزيد من التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اطار حيادية وشفافية عمل اللجنة مشيدا بالتطور المستمر الذي يشهده هذا التعاون والذي نتج عنه خلال الأشهر الأخيرة تنظيم ورشتي عمل حول القانون الدولي الانساني بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجهات السورية المعنية.
بدوره عبر ماورير عن تقديره للعلاقات التي تربط بين سورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لعمل اللجنة مشيرا إلي حرص اللجنة علي توسيع عملياتها ونشاطاتها في سورية علي مختلف الصعد بالتعاون مع الحكومة السورية.
المصدر : سانا
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بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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المعلم يعرض لـ ماورير جهود الحكومة السورية لمساعدة المتضررين من الأزمة

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