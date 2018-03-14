ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط

وصرح العميد رمضان شريف في كلمة القاها في مراسم تكريم الشهداء في مدينة دهلران بمحافظة ايلام (جنوب غرب ) ان ايران الاسلامية هي اليوم في ذروة العزة والفخر ببركة دماء الشهداء وجنود الاسلام وان جنودنا هم مستشارون اقوياء للدول الاسلامية ودحروا الاعداء الي الجانب الشعب السوري.

واضاف ان رفاق درب الشهداء لم يسمحوا بان يعتدي التكفيريون علي مقدسات الدول الاسلامية واهل البيت (ع) وانهم لم يتمكنوا من انجاز امر ما حيث ان الاعداء وصلوا الي مرحلة يعلقون آمالهم علي جماعات مصطنعة وفاقدة الهوية ورخيصة مثل الدراويش وجماعة الشيرازيين موكدا ان الاعداء لايستطيعون مواجهة نظام ايران الاسلامية.

انتهي**2018 ** 1837

