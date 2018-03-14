ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط

ايلام/13آذار/مارس- اكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ان ايران الاسلاميه تشكل اليوم مرسي السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط وان هذا الامر تحقق ببركة دماء الشهداء وبصيرة الشعب وطاعة قائد الثورة الاسلامية وقوة القوات المسلحة.

وصرح العميد رمضان شريف في كلمة القاها في مراسم تكريم الشهداء في مدينة دهلران بمحافظة ايلام (جنوب غرب ) ان ايران الاسلامية هي اليوم في ذروة العزة والفخر ببركة دماء الشهداء وجنود الاسلام وان جنودنا هم مستشارون اقوياء للدول الاسلامية ودحروا الاعداء الي الجانب الشعب السوري.
واضاف ان رفاق درب الشهداء لم يسمحوا بان يعتدي التكفيريون علي مقدسات الدول الاسلامية واهل البيت (ع) وانهم لم يتمكنوا من انجاز امر ما حيث ان الاعداء وصلوا الي مرحلة يعلقون آمالهم علي جماعات مصطنعة وفاقدة الهوية ورخيصة مثل الدراويش وجماعة الشيرازيين موكدا ان الاعداء لايستطيعون مواجهة نظام ايران الاسلامية.
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ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط

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