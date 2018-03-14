بعيدي نجاد : ركس تيلرسون هو اول وزير خارجية يتم اقصاؤه بواسطة تغريدة

لندن / 13 اذار / مارس / ارنا – علّق السفير الايراني في بريطانيا 'حميد بعيدي نجاد' علي قرار 'ترامب' باقالة وزير خارجيته ركس تيلرسون؛ مؤكدا ان الاخير هو اول وزير خارجية يتم اقصاؤه بواسطة تغريدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير الايراني اليوم الثلاثاء عبر حسابه الخاص في تويتر؛ مبينا ان تيلرسون، ومن دون اشعار سابق وخلال زيارته الي افريقيا اطّلع علي قرار اقالته.
ولفت بعيدي نجاد الي ان امريكا (في ضوء هذا التطور) وحتي صدور موافقة مجلس الشيوخ وخلال الشهرين القادمين المهمين حيث يبنغي لها ان تتخذ القرار حول الاتفاق النووي، والبدء في مفاوضات مع كوريا الشمالية، والحرب الاقتصادية مع اوروبا، ستكون من دون وزير خارجية.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن (اليوم) في تغريدة له عن اقالة وزير خارجيته ركس تيلرسون وتعيين 'مايك بوامبيو' الذي كان يراس جهاز الـ 'سي اي ايه'، بديلا عنه.
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بعيدي نجاد : ركس تيلرسون هو اول وزير خارجية يتم اقصاؤه بواسطة تغريدة

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