حزب الله: ما ورد في موقع فردا نيوز الإيراني عار من الصحة جملة وتفصيلاً

بيروت/13 آذار/مارس/ارنا-نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما نشره موقع فردا نيوز الإيراني وتداولته بعض وسائل الإعلام من كلام منسوب للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله خلال لقاء مزعوم مع الجالية الإيرانية في لبنان.

وتؤكد أن ما ورد عار من الصحة جملة وتفصيلاً.
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حزب الله: ما ورد في موقع فردا نيوز الإيراني عار من الصحة جملة وتفصيلاً

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