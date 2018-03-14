ايران تدعو الاتحاد الدولي للمصارعة لاعادة النظر في الغاء استضافة ايران لبطولة العالم للمصارعة

وجاء في هذه الرسالة التي بعثتها اللجنة الي رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة : ان مع تجديد اعلان دعم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الرياضة والشباب واللجنة الوطنية الاولمبية لبرامج وخطط اتحاد المصارعة في استضافة (النشاطات الرياضية) الدولية فاننا ندعو الاتحاد العالمي للمصارعة لاعادة النظر في قرار الغاء استضافة المسابقات.

وارسل الاتحاد الدولي للمصارعة اليوم الثلاثاء رسالة الي اتحاد المصارعة الايراني حيث سحب فيها من ايران استضافة بطولة العالم للمصارعة الرومانية للعام 2018.

انتهي**2018 ** 1837

