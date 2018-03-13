روحاني يعين مؤيدي رئيسا للجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة

واعرب الرئيس روحاني خلال المرسوم عن امله بان يتمكن مؤيدي من انجاز مهامه من خلال التنسيق مع وزير الداخلية وتعاون الاجهزة المعنية وذلك في اطار الالتزام بالقانون والاعتدال والميثاق الاخلاقي للحكومة.

انتهي ** 1837

