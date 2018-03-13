روحاني يعين مؤيدي رئيسا للجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة

طهران - 13 اذار - مارس - ارنا - عين الرئيس الايراني حسن روحاني خلال مرسوم اصدره اليوم الثلاثاء، علي مؤيدي خرم ابادي رئيسا للجنة مكافحة السلع والعملة الصعبة.
واعرب الرئيس روحاني خلال المرسوم عن امله بان يتمكن مؤيدي من انجاز مهامه من خلال التنسيق مع وزير الداخلية وتعاون الاجهزة المعنية وذلك في اطار الالتزام بالقانون والاعتدال والميثاق الاخلاقي للحكومة. انتهي ** 1837
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على مؤيدي خرم ابادي
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