البرلمان الایرانی یجدد ثقته لوزیر الطرق والسكن

وقد اید 152 نائبا بقاء اخوندی فی منصبه فیما عارضه 92 نائبا وامتنع نائبان عن التصویت وذلك من مجموع 246 نائبا كانوا حاضرین فی عملیة التصویت.

وقد حضر الجلسة النائب الاول للرئیس الایرانی اسحاق جهانغیری.

انتهي ** 1837

