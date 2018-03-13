البرلمان الایرانی یجدد ثقته لوزیر الطرق والسكن

طهران - 13 اذار - مارس - ارنا - جدد مجلس الشوري الاسلامی فی جلسته العلنیة مساء الیوم الثلاثاء ثقته لوزیر الطرق والسكن وبناء المدن عباس اخوندی.

وقد اید 152 نائبا بقاء اخوندی فی منصبه فیما عارضه 92 نائبا وامتنع نائبان عن التصویت وذلك من مجموع 246 نائبا كانوا حاضرین فی عملیة التصویت.
وقد حضر الجلسة النائب الاول للرئیس الایرانی اسحاق جهانغیری.
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البرلمان الایرانی یجدد ثقته لوزیر الطرق والسكن

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