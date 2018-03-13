زنغنه يصف عملية تقدم المفاوضات النفطية مع آذربيجان بالايجابية

طهران/13آذار/مارس- وصف وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنغنه عملية تقدم المفاوضات النفطية بين ايران وجمهورية آذربيجان بالايجابية معربا عن امله بان تسفر الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية حسن روحاني الي هذا البلد قريبا عن التوصل الي اتفاق مشترك.

وسيزور الرئيس روحاني جمهورية آذربيجان خلال الايام الاولي من العام الايراني الجديد الذي سيبدا في 21 آذار/مارس الحالي.
وقال زنغنه خلال استقباله اليوم الثلاثاء وزير الاقتصاد والصناعة لجمهورية آذربيجان شاهين مصطفي اف ان العلاقات بين البلدين تتقدم نحو الامام في شتي المجالات بصورة جيدة مضيفا ان رئيسي البلدين يضطلعان بدور ملحوظ في تقدم هذه العلاقات الي الامام.
واضاف ان شركة النفط الوطنية الايرانية لديها علاقات جيدة مع نظيرتها الاذربيجانية (سوكار) ونامل بان نعزز هذه العلاقات في قطاعي النفط والغاز مشيرا الي ان التعاون مع سوكار مدرج علي جدول الاعمال وفقا للعلاقات الدولية المتداولة.
ومن جانبه قال مصطفي اف خلال اللقاء ان العلاقات بين ايران وجمهورية آذربيجان تتنامي في ظل وجود الارادة والعزم لدي رئيسي البلدين.
واضاف ان الرئيس الاذربيجاني يعير اهمية خاصة للعلاقات مع ايران ويتطلع الي تعزيزها.
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النفط

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زنغنه يصف عملية تقدم المفاوضات النفطية مع آذربيجان بالايجابية

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