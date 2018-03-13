اللواء جعفري : التحديات ضد الثورة الاسلامية تحولت الي فرص منقطعة النظير

طهران / 13 اذار / مارس / ارنا – قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' ان جميع التحديات والتهديدات التي حيكت ضد الثورة الاسلامية في ايران، تحولت اليوم الي فرص منقطعة النظير.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء باجتماع مجلس خبراء القيادة، اشار اللواء جعفري الي مؤامرات الاعداء؛ مبينا ان العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 اذار 2018)، تزامن مع هزيمة داعش والتكفيريين في كل من العراق وسوريا، الذين نصبوا العداء للجمهورية الاسلامية؛ مما يجسد اعظم انتصار لمحور المقاومة في المنطقة.
واردف قائلا، ان العام الحالي ايضا شهد المزيد من انتصارات المقاومة علي صعيد المنطقة بما فيها قيام الجيش السوري، وفي سابقة من نوعه، في اسقاط مقاتلة اف 16 التابعة للكيان الصهيوني الامر الذي وثّق هزيمة كبري لهذا الكيان المحتل.
وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق القائد العام للحرس الثوري الي اعمال الشغب التي حدثت خلال يناير الماضي في البلاد؛ مصرحا ان استغلال الاعداء للفضاء الافتراضي كان من اهم الاسباب التي ادت الي هكذا خروقات، رغم ان هذه المؤامرات وبفضل التدابير المتخذة وحضور الشعب في الوقت المناسب باءت بالفشل.
واشار اللواء جعفري الي تكوين الحشد الشعبي في العراق علي اعقاب تواجد داعش في هذا البلد، فضلا عن الانتصارات التي حققها الحشد علي صعيد القتال ضد هذا التنظيم الارهابي، مؤكدا ان الحشد الشعبي العراقي اتخذ من قوات التعبئة الشعبية في الجمهورية الاسلامية اسوة ليجعل من التحديات والتهديدات فرصا له.
وتابع القول، كما ان في سوريا شهدنا ذات الاحداث حيث نهضت القوات الشعبية في هذا البلد ضد داعش لتحول هي الاخري التحديات ومؤامرات الاعداء والمعارضين الي الفرص.
وخلص القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الي القول : نحن تمكننا عبر امتثالنا لأمر الباري تعالي واتباع تعليمات القران الكريم ومبدا الثورة الاسلامية المتمثل في مقارعة الظلم والاستكبار، ان نحقق النصر في البلاد.
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اللواء جعفري : التحديات ضد الثورة الاسلامية تحولت الي فرص منقطعة النظير

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