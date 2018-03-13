قصاري جهدنا يتركز علي تعزيز القوة الدفاعية والردعية لايران

وخلال استقباله السفيرة الهولندية في طهران السيده سوزانا ترستال اعرب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء عن رغبة طهران في تطوير العلاقات الدفاعية مع هولندا في ظل وجود تاريخ طويل من العلاقات بين البلدين.

واشار الي الوضع المتازم في المنطقة وعدم الاستقرار فيها وقال ان جزءا من وجود حالة عدم الاستقرار في المنطقة يعود الي الظروف الداخلية فيها بينما يعود جزءا كبيرا منه الي الظروف الموجودة خارج المنطقة وتدخل القوي الدولية.

وقال ان الازمات الاقليمية جاءت بسبب الاحتلال وتدخل القوي الخارجية وانتهاج معايير مزدوجه تجاه القضايا مضيفا ان اقرار الاميركان بتشكيل جماعة داعش الارهابية وادارتها ونقل هذه الجماعة المجرمة الي شرق المنطقة وتخصيص 550 مليون دولار لدعم الجماعات الارهابية من قبل واشنطن وابقاء هذه الجماعات ناشطة كلها موشرات تدل علي التدخل الاميركي علي حساب استقرار المنطقة واستمرار انعدام الامن فيها.

واشار العميد حاتمي الي الكارثة الانسانية الاليمة في اليمن بسبب انتهاج معايير مزدوجة من قبل المجتمع الدولي تجاه القضايا المختلفة داعيا هولندا باعتبارها احدي الدول الاعضاء غير الدائمة في مجلس الامن وسائر اعضائه الي منع السعودية من ارتكاب المجازر ضد النساء والاطفال والابرياء.

واشار الي المزاعم الاميركية المثيرة للسخرية حول ارسال صواريخ ايرانية الي اليمن وقال: في ظل الحصار الخانق المفروض علي اليمن وعدم السماح بارسال الادوية والمواد الغذائية اليه فلايمكن ارسال السلاح والصواريخ اليه اطلاقا وان مزاعم الاميركان وحلفائهم هي في الحقيقة محاولة لحرف الراي العام العالمي عن الجرائم المرتكبة في اليمن.

ومن جانبها اشارت السفيرة الهولندية خلال اللقاء الي المساعي الحثيثة المبذولة لتطوير العلاقات بين ايران وهولندا قائلة ان هولندا ترغب في توسيع العلاقات الدفاعية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوهت الي ان هولندا تتطلع الي احلال السلام والامن في العالم باسره قائلة ان هذه القضية تحظي باهمية بالغة بالنسبة لبلادها وان اجراءات جيدة انجزت في هذا الاطار.

انتهي**2018 ** 1837

