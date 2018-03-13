نائب قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية:

ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

الدوحة - 13 اذار - مارس - ارنا - قال نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم قطر حكومة وشعبا .

وقال العميد تنكسيري في تصريح لمراسل ارنا علي هامش معرض ' ديمدكس 2018 ' في الدوحة ان الظروف مهياة لتنمية التعاون مع قطر ونحن نسعي الي مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد .
واشار العميد تنكسيري الي المعرض وقال : نحن نسعي الي ان نعرض في المعارض اللاحقة الانجازات الايرانية في مجال انتاج الاجهزة والمعدات البحرية.
واشار الي العلاقات المتوترة بين بعض الدول العربية في الخليج الفارسي مع قطر مشيرا الي ان اقامة المعرض بهذا الحجم تعتبر انجازا مهما للحكومة القطرية وقال انه لايشعر في المعرض اي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر مؤكدا ان مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورات الثلاث للمعرض هي بمعني الدعم الايراني للدوحة.
واشار العميد تنكسيري الي التعاون الثنائي بين ايران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية
تمد دوما يد الصداقة الي دول الجوار ونؤمن بان بامكان دول المنطقة ان توفر الامن فيها من خلال مزيد من التقارب مؤكدا ان الخليج الفارسي هو بيتنا وان امنه ايضا بيدنا .
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

نائب قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية

قطر

" ديمدكس 2018 "

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

معظم المشاهدات

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

رئيس جماعة علماء العراق: ايران تحارب اليوم لكونها تقف ضد الارهاب ومع القضية الفلسطينية

في حوار خاص مع (ارنا)

رئيس جماعة علماء العراق: ايران تحارب اليوم لكونها تقف ضد الارهاب ومع القضية الفلسطينية

السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

خلال استقباله حشدا من الكرد الفیلیین...

السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها

ظريف: إيران أول من سيقدم المساعدة للسعودية حال تعرضها لعدوان

ظريف: إيران أول من سيقدم المساعدة للسعودية حال تعرضها لعدوان

أحدث الأخبار

المدير التنفيذي لوكالة ارنا يؤكد علي تعزيز التعاون الاعلامي بين ايران والجزائر

خلال اللقاء مع سفير الجزائر في طهران؛

المدير التنفيذي لوكالة ارنا يؤكد علي تعزيز التعاون الاعلامي بين ايران والجزائر

المعلم يعرض لـ ماورير جهود الحكومة السورية لمساعدة المتضررين من الأزمة

المعلم يعرض لـ ماورير جهود الحكومة السورية لمساعدة المتضررين من الأزمة

ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط

ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط

بعيدي نجاد : ركس تيلرسون هو اول وزير خارجية يتم اقصاؤه بواسطة تغريدة

بعيدي نجاد : ركس تيلرسون هو اول وزير خارجية يتم اقصاؤه بواسطة تغريدة

حزب الله: ما ورد في موقع فردا نيوز الإيراني عار من الصحة جملة وتفصيلاً

حزب الله: ما ورد في موقع فردا نيوز الإيراني عار من الصحة جملة وتفصيلاً

موضوعات مرتبط