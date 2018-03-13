ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

وقال العميد تنكسيري في تصريح لمراسل ارنا علي هامش معرض ' ديمدكس 2018 ' في الدوحة ان الظروف مهياة لتنمية التعاون مع قطر ونحن نسعي الي مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد .

واشار العميد تنكسيري الي المعرض وقال : نحن نسعي الي ان نعرض في المعارض اللاحقة الانجازات الايرانية في مجال انتاج الاجهزة والمعدات البحرية.

واشار الي العلاقات المتوترة بين بعض الدول العربية في الخليج الفارسي مع قطر مشيرا الي ان اقامة المعرض بهذا الحجم تعتبر انجازا مهما للحكومة القطرية وقال انه لايشعر في المعرض اي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر مؤكدا ان مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورات الثلاث للمعرض هي بمعني الدعم الايراني للدوحة.

واشار العميد تنكسيري الي التعاون الثنائي بين ايران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية

تمد دوما يد الصداقة الي دول الجوار ونؤمن بان بامكان دول المنطقة ان توفر الامن فيها من خلال مزيد من التقارب مؤكدا ان الخليج الفارسي هو بيتنا وان امنه ايضا بيدنا .

انتهي ** 1837

