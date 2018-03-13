وزير الداخلية : ايران تفي بالتزاماتها حيال ظاهرة المخدرات العالمية

طهران/13 اذار / مارس/ ارنا – قال وزير الداخلية، امين عام لجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية 'عبد الرضا رحماني فضلي' ان ايران تلتزم بتعهداتها الدولية في مجال مكافحة ظاهرة المخدرات العالمية؛ منوها في الوقت نفسه الي ان التعاطي المزدوج والمسيس يخلّ بالمكانة الدولية لـ 'مكتب منظمة الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة' ( UNODC).

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع مساعد الامين العام، المدير التنفيذي لـ UNODC، 'يوري فدوتف'، اكد رحماني فضلي دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية ومساندتها للمكانة والدور الفاعل للجنة المخدرات والهيئية الدولية المعنية بالرقابة علي المخدرات ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة، التابعة جميعا الي الامم المتحدة وذلك في سياق تنفيذ مهامها الدولية.
ولفت وزير الداخلية الايراني الي الحجم الكبير لانتاج المخدرات في افغانستان، قائلا انه وفقا لتقارير مكتب الـ UNODC يقدر اجمالي انتاج هذا البلد 9 الاف طن، فيما تشير الاحصائيات غير الرسمية الي 10 الاف طن؛ الامر الذي ينبئ بمزيد من الاضرار بالنسبة للبلدان المجاورة ويضاعف المسؤولية الملقاة علي عاتق مكتب مكافحة المخدرات والجريمة للامم المتحدة.
واكد رحماني فضلي علي ان الجمهورية الاسلامية ومن خلال برامجها الشاملة والاستراتيجية في مجال تقويض الطلب ومكافحة عمليات التوزيع (للمخدرات)، والجرائم المنظمة الاخري بما يشمل غسيل الاموال حققت نموا ملحوظا، مقارنة بالعام 2016.
وتابع القول ان من بين الانجازات الايرانية في مجال مكافحة المخدرات يمكن الاشارة الي ضبط 785 طنا من انواع المخدرات، بما يؤكد زيادة بنسبة 15بالمئة في هذا الاطار؛ فضلا عن اصلاح القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات وتقويض احكام الاعدام والغاء الاحكام بالسجن المؤبد بالنسبة للجرائم ذات الصلة .
واعرب وزير الداخلية عن اسفه لما يقوم به 'بعض الشركاء وخاصة الغربيين' في اطار مكافحة المخدرات، من ان ذلك لا يتناغم وادعاءاتهم في هذا الخصوص.
يذكر ان لجنة مكافحة المخدرات التابعة للامم المتحدة عقدت اجتماعها الحادي والستين امس الاثنين بمشاركة وزير الدالخية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي في مقر هذه المنظمة الاممية بفيينا.
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وزير الداخلية : ايران تفي بالتزاماتها حيال ظاهرة المخدرات العالمية

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