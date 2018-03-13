روحانی : طهران وباكو قادرتان علي تشكیل ممرّ اتصال بین اسیا واوروبا

جاء ذلك فی تصریح ادلي به الرئیس روحانی الیوم الثلاثاء خلال استقبال وزیر الاقتصاد الاذربیجانی 'شاهین مصطفي اوف'؛ منوها بالدور المؤثر لرغبة الحكومتین والشعبین الایرانی والاذربیجانی فی تنمیة العلاقات وتعزیز اواصر التعاون الثنائیة؛ ومعربا فی ذات السیاق عن تقدیره لجهود المسؤولین وسفیری البلدین خلال اجتماع اللجنة الاقتصادیة المشتركة بین ایران واذربیجان.

واشار الرئیس روحانی الي الدعوة الرسمیة من جانب نظیره الاذربیجانی لاجراء زیارة قریبة الي هذا البلد؛ معربا عن امله بان تسهم هذه الزیارة فی ترسیخ مزید التعاون وتعزیز العلاقات القائمة علي الصداقة بین الجانبین.

و وصف رئیس الجمهوریة الایرانی العلاقات بین طهران وباكو بالمتنامیة وتصب فی مصلحة البلدین؛ مؤكدا علي ضرورة الجهود الهادفة الي تنمیة وتمتین العلاقات الثنائیة فی شتي المجالات.

ولفت روحانی الي القواسم المشتركة الثقافیة والتاریخیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة اذربیجان، منوها الي ضرورة العمل علي ارساء علاقات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مستدامة بین شعبی البلدین.

واكد روحانی، أنه لم یسبق ابدا بان شكلت ایران واذربیجان تهدیدا لبعضهما الاخر؛ داعیا الي تحفیز اصحاب القطاع الخاص فی كلا البلدین لتعزیز التعاون وعقد استشمارات مشتركة فیما بینهم.

واستطرد القول، ان طهران وباكو قطعتا اشواطا مشتركة فی مجالات الترانزیت والتعاون حول منطقة بحر قزوین؛ فضلا عن تعاونهما المناسب فی المجالات الصناعیة وانتاج الادویة والزراعة والسیاحة.

وتابع القول، ان الاجراءات المشتركة بین ایران واذربیجان فی سیاق اكمال مشروع الطریق السككی بین رشت (شمال ایران) واستارا (فی جمهوریة اذربیجان) وایضا ممر الشمال – جنوب یخدم مصالح باقی البلدان الاقلیمیة؛ منوها الي ان البلدین قادران علي ان یشكلا ممراّ رئیسیا یصل المناطق الاسیویة بشمال اوروبا.

وفی الختام اكد الرئیس الایرانی علي ضرورة التشاورات والتعاون المشترك بین طهران وباكو بهدف اعداد النظام القانونی لبحر قزوین والتخطیط للاجراءات المشتركة فی هذا الخصوص.

من جانبه، نوّه وزیر الاقتصاد الاذربیجانی شاهین مصطفي اوف، خلال اللقاء برغبة رئیسی البلدین فی ارساء مزید من العلاقات الشاملة بین طهران وباكو؛ وقال ان حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة المشتركة شهد نموّا ملحوظا خلال الاعوام الاخیرة.

وشدد مصطفي اوف علي ان الزیارة القادمة لرئیس الجمهوریة الایرانیة الي باكو ستؤدی الي تنشیط العلاقات الثنائیة.

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