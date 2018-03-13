إثر حادث سقوط طائرة

تعاطُف وزارة الخارجية الايرانية مع الشعب والحكومة البنغلادشية

طهران/13 آذار/ مارس - إرنا – أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي عن أسفه بسبب حادث سقوط طائرة بنغلادشية معلناً تعاطف ايران مع اُسر الضحايا.

وكانت طائرة نقل ركاب بنغلادشية سقطت امس الاثنين بالقرب من مطار كاتماندو كانت تقل 71 راكباً لقي 50 منهم مصرعهم واُصيب 20 بجروح.
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سقوط طائرة بنغلادشية

تعاطُف وزارة الخارجية الايرانية

وفاة50 راكباً

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تعاطُف وزارة الخارجية الايرانية مع الشعب والحكومة البنغلادشية

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