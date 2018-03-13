تعاطُف وزارة الخارجية الايرانية مع الشعب والحكومة البنغلادشية

طهران/13 آذار/ مارس - إرنا – أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي عن أسفه بسبب حادث سقوط طائرة بنغلادشية معلناً تعاطف ايران مع اُسر الضحايا.
وكانت طائرة نقل ركاب بنغلادشية سقطت امس الاثنين بالقرب من مطار كاتماندو كانت تقل 71 راكباً لقي 50 منهم مصرعهم واُصيب 20 بجروح.إنتهي** ع ج** 1837
اجتماعي
سقوط طائرة بنغلادشية
تعاطُف وزارة الخارجية الايرانية
وفاة50 راكباً
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