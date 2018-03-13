تعاطُف وزارة الخارجية الايرانية مع الشعب والحكومة البنغلادشية

وكانت طائرة نقل ركاب بنغلادشية سقطت امس الاثنين بالقرب من مطار كاتماندو كانت تقل 71 راكباً لقي 50 منهم مصرعهم واُصيب 20 بجروح.

إنتهي** ع ج** 1837

