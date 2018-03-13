مكافحة الارهاب وداعش في لقاء ظريف ومستشار الأمن القومي الباكستاني

وخلال اليوم الثالث لزيارة ظريف باكستان رحب الجانبان خلال الاجتماع بزيادة التعاون الأمني والحفاظ علي أمن الحدود وناقشا موضوع إقامة إجتماع للجنة الأمنية والقنصلية الايرانية الباكستانية كما تطرق الجانبان الي متابعة مشاريع ميناء جابهار(جنوب شرق ايران) وميناء غوادر الباكستاني بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما بحثا سبل رفع مستوي التعاون المصرفي ومشروع انبوب الغاز(خط السلام) والتعاون الثنائي بين البلدين في القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واكد الجنرال جنجوعه خلال الإجتماع علي ضرورة مؤازرة البلدين لبعضهما البعض وعنايتهما بالقضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك.

وقد شدد ظريف علي إستعداد ايران لتنمية وتوسيع علاقاتها مع باكستان أكثر فأكثر.

علماً بأنّ ظريف التقي خلال زيارته الرسمية الي باكستان والتي تستغرق ثلاثة أيام برئيس وزراء هذا البلد و وزير الداخلية و وزيرالخارجية ورئيس البرلمان وقائد الجيش الباكستاني.

ويزور ظريف باكستان علي رأس وفد يتكون من 30 شخصية تجارية واقتصادية ايرانية.

إنتهي** ع ج** 1837

