آية الله جنتي: لايجب المساس بوحدة وانسجام البلد

وأضاف آية الله احمد جنتي خلال الإجتماع الرابع للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة بأنّ مسؤوليتنا تتمثل في تعزيز الوحدة والإنسجام بين فئات الشعب معتبراً ذلك من منجزات الثورة الاسلامية.

كما قدم التعازي وأعرب عن أسفه بمناسبة رحيل سماحة آية الله شاه آبادي واصفاً اياه برفيق الإمام الخميني الراحل والرجل الناشط في المجالات العلمية والسياسية بعزة وكرامة داعياً له بالرحمة.

ولفت آية الله جنتي الي أهمية إعادة النظر في ما قام به النظام الاسلامي في ايران خلال الأربعين سنة الماضية وماهو عليه الآن وما سيؤول اليه في المستقبل.

كما أكّد علي ضرورة القيام بنشاط إعلامي مكثف لعرض منجزات الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي منوهاً الي أهمية الإحتشام والحجاب معرباً عن قلقه بشأن ما يقوم به البعض من إهمال في الإحتشام والحجاب الذي وصفه بالشرف والكرامة والعفة للمرأة مطالباً بمكافحة هذه الظاهرة فالاسلام يمنع التظاهر بالفسق والفساد.

إنتهي** ع ج** 1837

