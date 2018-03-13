مجلس خبراء القيادة في إيران يعقد إجتماعه الرابع في دورته الخامسة برئاسة آية الله الشيخ أحمد جنتي

طهران/13 آذار/ مارس - إرنا – عقد مجلس خبراء القيادة في إيران صباح اليوم الثلاثاء إجتماعه الرابع في دورته الخامسة برئاسة آية الله الشيخ أحمد جنتي .

و وفقاً للبرنامج المعلن سيتم خلال اليوم الأول من الإجتماع الذي سيستمر يومين وبعد كلمة يلقيها رئيس المجلس آية الله جنتي، يبدأ التصويت لإنتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة المتمثلة برئيس المجلس ونائبين عنه.
و بفعل أهمية الموضوع سيقام الإجتماع بشكل غير علني تتلوه كلمة يلقيها اللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس الثوري بصفته ضيف شرف علي المجلس تحت عنوان «موقع الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة والفرص والتحديات» يقوم بعد ذلك خمسة من ممثلي المجلس بإبداء وجهات نظرهم حيال كلمة القائد العام للحرس الثوري.
كما أعلن المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة عن زيارة سيقوم بها أعضاء المجلس لمرقد الإمام الخميني الراحل لتجديد العهد، تتلوها زيارة لسماحة قائد الثورة الاسلامية.
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سياسي

مجلس خبراء القيادة

التصويت لإنتخاب الهيئة الرئاسية

زيارة سماحة القائد بعد التصويت

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مجلس خبراء القيادة في إيران يعقد إجتماعه الرابع في دورته الخامسة برئاسة آية الله الشيخ أحمد جنتي

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مجلس خبراء القيادة في إيران يعقد إجتماعه الرابع في دورته الخامسة برئاسة آية الله الشيخ أحمد جنتي

مجلس خبراء القيادة في إيران يعقد إجتماعه الرابع في دورته الخامسة برئاسة آية الله الشيخ أحمد جنتي

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