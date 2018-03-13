الباحث والمستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية 'عدة فلاحي' لـ إرنا

إيران حاربت الإرهاب من أجل الجميع ولولا محور المقاومة لوصل الإرهاب أوروبا

الجزائر / 13 آذار / مارس / إرنا- شبه الباحث في الحركات الإسلامية والمستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية 'عدة فلاحي' الفرق بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب كالفرق بين من يحارب الشيطان وبين من يستثمر فيه.

وقال الأستاذ عدة فلاحي، في حوار مع إرنا، إن 'الفرق بين إيران وأمريكا في محاربة الإرهاب كالفرق بين من هو يريد أن يهزم الشيطان وشروره، وبين من يريد الاستثمار في الشيطان لتحقيق مصالحه'.
وشبه عدة فلاحي 'سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلي تحقيق أهدافها ولو علي حساب دماء البشر' بالشخصية الخرافية الشهيرة 'دراكولا' مصاص الدماء التي تعيش من مص دماء ضحاياها لتستمر في الحياة.
ويوضح عدة فلاحي أن إيران في محاربتها للإرهاب 'بهدي الإسلام تتحرك انطلاقا من هذه المرجعية الخيرية للمسلمين وغيرهم، بما يحقق لهم الأمن والأمان والسلم والسلام'، بينما 'أمريكا فلا يهمها سوي الهيمنة واستنزاف ثروات الشعوب والدول'، مشيرا إلي تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب، وأنها 'تستخدم الإرهاب وسيلة قد تتجدد في جماعات وتنظيمات، كلما دعت الحاجة لذلك'.
في سياق ذي صلة أثني عدة فلاحي علي دور محور المقاومة في مكافحة الإرهاب وإفشال مخططات القوي التي تقف وراءه، وقال إن 'محور المقاومة أجهض مخطط سايكس بيكو ثاني لتقسيم المنطقة، وبالخصوص في سوريا الصامدة'.
ويري عدة فلاحي أن محور المقاومة بمكافحته للإرهاب لم ينجح فقط في منع تفتيت المنطقة، بل وجنب أوروبا كارثة، مؤكدا أنه 'ولو نجح الإرهاب في إقامة دولة في بلاد الشام وسوريا لانقلب السحر علي الساحر وأضحت أوروبا نفسها مهددة من هذا الوحش'.
وبحسب عدة فلاحي، فإن التعاطي الأوروبي مع الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط يختلف عن التعاطي الأمريكي معه، موضحا أن الرابح الأكبر، لو انتصر الإرهاب في المنطقة، 'هو أمريكا طبعا، لأن موقعها الجغرافي يجعلها بعيدة نوعا ما عن الأخطار التي تتضرر منها أوروبا'.
ولهذه الأسباب يفسر عدة فلاحي لماذا 'نجد سياسة فرنسا ماكرون تريد أن تتحرر من الإملاءات الأمريكية.
وخلص عدة فلاحي إلي أن محاربة إيران للإرهاب علي مستوي محيطها 'هو كذلك في مصلحة أوروبا'، داعيا الاتحاد الأوروبي إلي ضرورة 'التعاون مع إيران في القضايا التي تحقق المصلحة المشتركة وفي مقدمتها الاتفاق النووي'.
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إيران حاربت الإرهاب من أجل الجميع ولولا محور المقاومة لوصل الإرهاب أوروبا

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