ظريف: العلاقات بين طهران واسلام اباد انموذج جيد لتعزيز العلاقات مع باقي دول العالم

وحيا ظريف سبعين عاما من العلاقات الودية بين ايران وباكستان، وقال في كلمة له أمام الايرانيين المقيمين في اسلام اباد مساء أمس، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت الدولة الاولي التي اعترفت باستقلال باكستان و ان البلدين وقفا جنبا الي جنب في الاوقات العصيبة.

كما ثمن دور سفير ايران لدي اسلام اباد لما بذله من الجهود لتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين و اضاف ان العلاقات بين ايران وباكستان شهدت نموا ملحوظا خلال العامين السابقين سيما في المجال الاقتصادي الي جانب العلاقات السياسية والعسكرية و الامنية الوثيقة بينهما حيث هناك تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين بين البلدين.

وتابع قائلا، انه وفي ظل الظروف السائدة في المنطقة والعالم، فان انتهاج سياسة خارجية قائمة علي تعزيز العلاقات مع دول الجوار، يسهم في الحركة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار و الهدوء.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار ظريف إلي توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية فيما تتعلق بالعلاقات مع باكستان، واضاف ان سماحة القائد يؤكد ان هذه العلاقات أبعد من كونها علاقة مع بلد صديق او جار وفي الواقع نحن نشعر بالتقارب مع الشعب الباكستاني .

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