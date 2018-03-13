السفیر مسجدی: ایران لها علاقات طیبة مع جمیع القومیات والمذاهب فی العراق

وخلال استقباله فی مبني السفارة الایرانیة ببغداد حشدا من الكرد الفیلیین امس الاثنین، اكد السفیر مسجدی بان علاقات ایران مع جمیع القومیات والطوائف المختلفة فی العراق ومن ضمنهم الكرد والكرد الفیلیین هی علاقات طیبة وودیة للغایة.

واشار السفیر الایرانی فی العراق الي الظلم والجور الذی لقیه الكرد الفیلیون فی عهد النظام العراقی السابق وقال، ان الكرد الفیلیین هم من الطوائف العراقیة الاصیلة، وقد تعرضوا لظلم مضاعف من قبل نظام صدام الدكتاتوری من حیث انهم كرد من ناحیة وانهم من الشیعة من ناحیة اخري.

من جانبه اشاد رئیس التحالف العراقی للكرد الفیلیین اسدالله فیلی فی حدیثه خلال اللقاء بالمواقف الایجابیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجاه العراق، مؤكدا بان الشعب العراقی لا ینسي ابدا مواقف ایران خاصة فی الحرب ضد تنظیم داعش الارهابی.

واكد اسدالله فیلی تصریح السفیر مسجدی بان الكرد الفیلیین تعرضوا لظلم مضاعف فی عهد النظام العراقی السابق، لافتا الي ان نظام صدام هجّر الكثیر من اسر الكرد الفیلیة من العراق الي ایران باتهام ان اصولهم ایرانیة وحجز شبابها ومن ثم قتلهم فی سجونه.

واشار اعضاء التحالف العراقی للكرد الفیلیین خلال اللقاء الي ان الكرد الفیلیین یقطنون المناطق الحدود العراقیة مع ایران، ودعوا الي فتح معبر مندلی وكذلك استئناف عمل معبر خسروی فی محافظة دیالي.

یذكر ان الكرد الفیلیین یسكنون غالبا فی محافظتی واسط ودیالي شرق العراق فضلا عن بغداد، وكان نظام صدام قد هجّر فی نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات من القرن الماضی نحو 70 الف اسرة من الكرد الفیلیة الي ایران واحتجز الكثیر من شبابها بذریعة انهم قد یحملون السلاح ویحاربون ضده خلال الحرب العدوانیة التی فرضها علي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (1980-1988) ومن ثم اعدمهم فی سجونه.

وینشط الكرد الفیلیون فی اطار عدة تنظیمات سیاسیة او ضمن الاحزاب السیاسیة العراقیة الكبري، ومنها التحالف العراقی للكرد الفیلیین.

انتهي ** 2342

