مسؤول حقوقی ایرانی یدعو مجلس حقوق الانسان للانعتاق من شر التسییس

جاء ذلك فی كلمة القاها لاریجانی فی الاجتماع الـ 37 لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة یوم امس الاثنین، وقال فی مستهلها، بعد ان اعرب عن اسفه لوفاة المقررة السابقة لحقوق الانسان حول ایران عاصمة جهانغیر، لقد اعلنا مرارا وبصراحة باننا نرفض تعیین مقرر لحقوق الانسان حول ایران ونعتبر ذلك عملا غیر مبرر وناجم عن التسییس والمعاییر المزدوجة وكانت لنا انتقادات جادة لتقاریرها التی كانت تعدها وقد ارسلناها بصورة خطیة وتفصیلیة الي مسؤولی الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والسیدة جهانغیر ذاتها.

واعتبر ان العائق الذی یمنع الحوار البناء حول حقوق الانسان واضح جدا واضاف، هنالك الیوم رایتان مرفوعتان فی الدفاع عن حقوق الانسان، احداهما الرایة التی ترفعها امیركا وحلفاؤها الغربیون ویدّعون الدفاع عنها، وهی حقوق الانسان التی تتعلق بالعرق والدین والرای السیاسی وغیر ذلك، ای انه لو كنت مسلما فمن الطبیعی ان تتعرض للتمییز بسبب العقیدة ومن المحتمل ان تجری فی محیطك الكثیر من الاعمال العنصریة ضدك فی حین ان الامر لیس كذلك تجاه الاوروبیین.

وضرب مثالا علي ذلك وهو انه لو قتل الكثیر من الافراد فی دول اخري فلا یعد ذلك امرا مناقضا لحقوق الانسان ولكن لو وقع حدث ما لاوروبی او امیركی فانهم یثیرون الكثیر من الضجیج.

واشار الي الجرائم التی ترتكبها امیركا وحلفاؤها فی مختلف مناطق العالم وان مسؤولیة ثقیلة ملقاة علي عاتقهم فی هذا المجال، لافتا الي ان هذه السیاسات ادت الي ان یفقد الالاف من الاطفال والنساء والرجل فی فلسطین المحتلة والیمن وسوریا وافغانستان حیاتهم وامكانیاتهم ولا یعد ذلك برایهم مساسا بحقوق الانسان.

ودعا الامم المتحدة كی لا تتخذ موقف المداهنة والمحاباة امام هذا التیار المزیف الذی یدعی الدفاع عن حقوق الانسان ویستخدم المعاییر المزدوجة والتمییز والنفاق، معربا عن اسفه لانه لیس هنالك تسامحا فی هذا المجال فقط بل تسخر احیانا امكانیات الامم المتحدة فی خدمة مصالحهم حتي ان ارهابیین خطیرین جدا یتم وصفهم علي انهم مدافعون عن حقوق الانسان ویتم دعمهم فی وثائق الامم المتحدة علي هذا الاساس.

انتهي ** 2342

