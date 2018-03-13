الطيران المدني الايراني: لم نتلق طلب الهبوط الاضطراري من الطائرة التركية

طهران / 13 اذار /مارس /ارنا-
نفت منظمة الطيران المدني الايرانية النبا الوارد في الاجواء الافتراضية والذي افاد بعدم سماح ايران للطائرة التركية المنكوبة بالهبوط الاضطراري.

وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفر زادة ان قائدة هذه الطائرة لم تطلب الهبوط الاضطراري وان مركز مراقبة اجواء البلاد بذل كذلك التعاون اللازم ازاء طلبها.
واضاف، انه وفقا للمكالمات التي جرت بين قائدة الطائرة ومركز مراقبة اجواء البلاد، فقد طلبت خفض الارتفاع بسبب حدود مشكلة فنية وحين خفض الارتفاع اختفت عن صفحة الرادار لذا فان التطرق الي قضايا غير حقيقية لا يؤدي سوي الي اثارة الشكوك لدي الراي العام.
يذكر ان طائرة تركية نفاثة خاصة وحينما كانت تعبر من اجواء البلاد مساء الاحد سقطت في مرتفعات منطقة هلن المحمية الواقعة في منطقة دورك اناري التابعة لبلدة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران.
والطائرة كانت نفاثة من طراز 'بومباردير سي ال 600' كندية الصنع وكانت في طريقها من الشارقة الي اسطنبول.
وقال مدير عام الطب العدلي في محافظة جهارمحال وبختياري في تصريح لـ 'ارنا' مساء الاثنين بانه تم اخذ عينات من جثامين ضحايا الطائرة التركية المنكوبة وانتهت الاختبارات المبدئية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الطيران المدني الايراني

طلب الهبوط الاضطراري

الطائرة التركية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الطيران المدني الايراني: لم نتلق طلب الهبوط الاضطراري من الطائرة التركية

معظم المشاهدات

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

الوفد العسكري الايراني يصل الي الدوحة

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها

هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الايراني في فيينا ومقتل المنفذ

هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الايراني في فيينا ومقتل المنفذ

ظریف: ایران دخلت المیدان بكل ثقلها لتطویر العلاقات الشاملة مع باكستان

ظریف: ایران دخلت المیدان بكل ثقلها لتطویر العلاقات الشاملة مع باكستان

تدمیر سیارة انتحاریة ومقتل الإرهابیین فی منطقة سراوان الحدودیة

تدمیر سیارة انتحاریة ومقتل الإرهابیین فی منطقة سراوان الحدودیة

أحدث الأخبار

الطيران المدني الايراني: لم نتلق طلب الهبوط الاضطراري من الطائرة التركية

الطيران المدني الايراني: لم نتلق طلب الهبوط الاضطراري من الطائرة التركية

توقيع اتفاق للتعاون بين ايران وشركة تركية في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية

توقيع اتفاق للتعاون بين ايران وشركة تركية في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية

وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

في تصريح لـ 'ارنا'

وزير الهجرة العراقية يكشف عدد النازحين العائدين الي ديارهم

كتّاب عراقيون: الاحتلال الاميركي سهّل تغلغل الصهاينة في العراق

كتّاب عراقيون: الاحتلال الاميركي سهّل تغلغل الصهاينة في العراق

رئيس اللجنة الامنية في ديالي: نرفض أي تدخل عسكري اجنبي في المحافظة

رئيس اللجنة الامنية في ديالي: نرفض أي تدخل عسكري اجنبي في المحافظة

موضوعات مرتبط