الطيران المدني الايراني: لم نتلق طلب الهبوط الاضطراري من الطائرة التركية

وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفر زادة ان قائدة هذه الطائرة لم تطلب الهبوط الاضطراري وان مركز مراقبة اجواء البلاد بذل كذلك التعاون اللازم ازاء طلبها.

واضاف، انه وفقا للمكالمات التي جرت بين قائدة الطائرة ومركز مراقبة اجواء البلاد، فقد طلبت خفض الارتفاع بسبب حدود مشكلة فنية وحين خفض الارتفاع اختفت عن صفحة الرادار لذا فان التطرق الي قضايا غير حقيقية لا يؤدي سوي الي اثارة الشكوك لدي الراي العام.

يذكر ان طائرة تركية نفاثة خاصة وحينما كانت تعبر من اجواء البلاد مساء الاحد سقطت في مرتفعات منطقة هلن المحمية الواقعة في منطقة دورك اناري التابعة لبلدة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران.

والطائرة كانت نفاثة من طراز 'بومباردير سي ال 600' كندية الصنع وكانت في طريقها من الشارقة الي اسطنبول.

وقال مدير عام الطب العدلي في محافظة جهارمحال وبختياري في تصريح لـ 'ارنا' مساء الاثنين بانه تم اخذ عينات من جثامين ضحايا الطائرة التركية المنكوبة وانتهت الاختبارات المبدئية.

انتهي ** 2342

