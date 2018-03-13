توقيع اتفاق للتعاون بين ايران وشركة تركية في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية

وقال مندوب ومستشار المدير التنفيذي لشركة غاما التركية دوندارف كنجال خلال اجتماع عقد في دائرة محافظة خوزستان، ان انشطة الشركة بدات منذ 18 شهرا في ايران وكنا نبحث عن الاستثمار في مشروع اقتصادي كبير.

من جانبه صرح محافظة خوزستان غلام رضا شريعتي بان صناعة البتروكيمياويات وخط انتاج البرو بربلين يعدان اول صناعة كبري في مدينة ايذة.

يذكر ان مشروع البتروكيمياويات في مدينة ايذة بحاجة الي مليار و 200 مليون دولار من الاستثمارات حيث يوفر المستثمر الاجنبي وهي شركة المانية – تركية مليارا و 50 مليون دولار.

ويعتبر الغاز الطبيعي هو المادة الاولية الخام لهذا المشروع والذي يتحول 98 بالمائة منه الي منتوج لذا فان المواد الزائدة المتبقية للمشروع ستكون ضئيلة جدا.

ومن المزايا الاخري لهذا المشروع انشاء 100 وحدة للصناعات الوسطي وصناعات المصب والتي ستوفر في حال تنفيذها اكثر من 25 الف فرصة عمل.

ويتم في هذا المشروع استخدام تكنولوجيا 'GTTP' وفيه يتم تبديل الغاز الطبيعي الي ميثانول ومنه الي بربلين ومن ثم الي برو بربلين، حيث يجري الاخذ بنظر الاعتبار فيها اعلي مستوي من الجودة والقضايا البيئية.

ويوفر هذا المشروع 3 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة و 7 آلاف فرصة اخري بصورة غير مباشرة.

انتهي ** 2342

